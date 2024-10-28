https://ria.ru/20241028/ekstremizm-1980520052.html
СМИ узнали о жалобе на певца 90-х из-за его высказываний о России
СМИ узнали о жалобе на певца 90-х из-за его высказываний о России - РИА Новости, 28.10.2024
СМИ узнали о жалобе на певца 90-х из-за его высказываний о России
Общественники движения "Зов народа" обратились в Министерство юстиции с просьбой проверить высказывания музыканта Алексея Лебединского на тему России и Украины, РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T15:42
2024-10-28T15:42
2024-10-28T15:42
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Общественники движения "Зов народа" обратились в Министерство юстиции с просьбой проверить высказывания музыканта Алексея Лебединского на тему России и Украины, сообщил Telegram-канал SHOT."Певец занимается публичным экстремизмом, пропагандирует ненависть и кровопролитие", — говорится в тексте.Уточняется, что с такой просьбой обратились к генеральному прокурору Игорю Краснову, главе СК Александру Бастрыкину, а также в Минюст.Профессор Лебединский получил известность в середине 1990-х годов, когда исполнил песни "Я убью тебя, лодочник" и "Там вдали, у метро". В 2014 году переехал из России в США по политическим причинам.По данным канала, активисты требуют признать исполнителя иноагентом.
https://ria.ru/20241027/mihalkov-1980406759.html
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россия, украина, следственный комитет россии (ск рф), сша, происшествия
Россия, Украина, Следственный комитет России (СК РФ), США, Происшествия
СМИ узнали о жалобе на певца 90-х из-за его высказываний о России
SHOT: активисты призвали признать певца Лебединского иноагентом за слова об РФ