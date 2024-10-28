Рейтинг@Mail.ru
СМИ узнали о жалобе на певца 90-х из-за его высказываний о России - РИА Новости, 28.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:42 28.10.2024
https://ria.ru/20241028/ekstremizm-1980520052.html
СМИ узнали о жалобе на певца 90-х из-за его высказываний о России
СМИ узнали о жалобе на певца 90-х из-за его высказываний о России - РИА Новости, 28.10.2024
СМИ узнали о жалобе на певца 90-х из-за его высказываний о России
Общественники движения "Зов народа" обратились в Министерство юстиции с просьбой проверить высказывания музыканта Алексея Лебединского на тему России и Украины, РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T15:42
2024-10-28T15:42
россия
украина
следственный комитет россии (ск рф)
сша
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155245/88/1552458897_0:871:1838:1904_1920x0_80_0_0_9e37442f0d0c33a660ad585ebfd1c9b7.jpg
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Общественники движения "Зов народа" обратились в Министерство юстиции с просьбой проверить высказывания музыканта Алексея Лебединского на тему России и Украины, сообщил Telegram-канал SHOT."Певец занимается публичным экстремизмом, пропагандирует ненависть и кровопролитие", — говорится в тексте.Уточняется, что с такой просьбой обратились к генеральному прокурору Игорю Краснову, главе СК Александру Бастрыкину, а также в Минюст.Профессор Лебединский получил известность в середине 1990-х годов, когда исполнил песни "Я убью тебя, лодочник" и "Там вдали, у метро". В 2014 году переехал из России в США по политическим причинам.По данным канала, активисты требуют признать исполнителя иноагентом.
https://ria.ru/20241027/mihalkov-1980406759.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155245/88/1552458897_0:699:1838:2077_1920x0_80_0_0_a2cff4477cb0df89c2930a82c2f6cb50.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, следственный комитет россии (ск рф), сша, происшествия
Россия, Украина, Следственный комитет России (СК РФ), США, Происшествия
СМИ узнали о жалобе на певца 90-х из-за его высказываний о России

SHOT: активисты призвали признать певца Лебединского иноагентом за слова об РФ

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников | Перейти в медиабанкПевец Профессор Лебединский
Певец Профессор Лебединский - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
Перейти в медиабанк
Певец Профессор Лебединский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Общественники движения "Зов народа" обратились в Министерство юстиции с просьбой проверить высказывания музыканта Алексея Лебединского на тему России и Украины, сообщил Telegram-канал SHOT.
"Певец занимается публичным экстремизмом, пропагандирует ненависть и кровопролитие", — говорится в тексте.
Уточняется, что с такой просьбой обратились к генеральному прокурору Игорю Краснову, главе СК Александру Бастрыкину, а также в Минюст.
Профессор Лебединский получил известность в середине 1990-х годов, когда исполнил песни "Я убью тебя, лодочник" и "Там вдали, у метро". В 2014 году переехал из России в США по политическим причинам.
По данным канала, активисты требуют признать исполнителя иноагентом.
Народный артист России, режиссер Никита Михалков - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
Михалков дал совет уехавшим из России деятелям культуры
27 октября, 21:59
 
РоссияУкраинаСледственный комитет России (СК РФ)СШАПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала