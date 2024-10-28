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Ефимов: более 10 школ и детсадов возведут в бывшей промзоне "Люблино" - РИА Новости, 28.10.2024
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14:07 28.10.2024
https://ria.ru/20241028/efimov-1980495228.html
Ефимов: более 10 школ и детсадов возведут в бывшей промзоне "Люблино"
Ефимов: более 10 школ и детсадов возведут в бывшей промзоне "Люблино" - РИА Новости, 28.10.2024
Ефимов: более 10 школ и детсадов возведут в бывшей промзоне "Люблино"
На территории бывшей промзоны "Люблино" построят свыше 10 школ и детских садов, здесь же появляются современные кварталы с социальной инфраструктурой, сообщил... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T14:07
2024-10-28T14:07
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
владислав овчинский
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. На территории бывшей промзоны "Люблино" построят свыше 10 школ и детских садов, здесь же появляются современные кварталы с социальной инфраструктурой, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов."На участках бывшей промзоны "Люблино" на юго-востоке столицы продолжается строительство жилых комплексов с сопутствующей инфраструктурой. Преобразование этой промзоны проходит в рамках двух проектов планировки. Они охватывают почти всю ее площадь в 226 гектаров. Сейчас, помимо комфортного жилья, уже возвели два детских сада суммарно для 675 воспитанников и школу на 1150 мест. В процессе строительства находятся два детских сада на 575 мест общей площадью 10,8 тысячи квадратных метров", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что с инвесторами уже заключили договоры участия. По ним построят пять образовательных объектов.В свою очередь министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский сообщил, что по одному из договоров участия инвестор построит, а затем передаст городу учебно-воспитательный комплекс. В него войдут школа для 875 учеников и детский сад, рассчитанный на 190 мест. Ввести объект в эксплуатацию планируют в 2026 году.Один из детских садов на 350 мест появится на Люблинской улице, уточняется в пресс-релизе. Сейчас специалисты ведут монолитные работы в уровне второго этажа. Помимо этого, стартовали подготовительные работы в еще одном дошкольном учреждении.
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Владислав Овчинский, Градостроительный комплекс Москвы

Ефимов: более 10 школ и детсадов возведут в бывшей промзоне "Люблино"

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. На территории бывшей промзоны "Люблино" построят свыше 10 школ и детских садов, здесь же появляются современные кварталы с социальной инфраструктурой, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"На участках бывшей промзоны "Люблино" на юго-востоке столицы продолжается строительство жилых комплексов с сопутствующей инфраструктурой. Преобразование этой промзоны проходит в рамках двух проектов планировки. Они охватывают почти всю ее площадь в 226 гектаров. Сейчас, помимо комфортного жилья, уже возвели два детских сада суммарно для 675 воспитанников и школу на 1150 мест. В процессе строительства находятся два детских сада на 575 мест общей площадью 10,8 тысячи квадратных метров", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении уточняется, что с инвесторами уже заключили договоры участия. По ним построят пять образовательных объектов.
В свою очередь министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский сообщил, что по одному из договоров участия инвестор построит, а затем передаст городу учебно-воспитательный комплекс. В него войдут школа для 875 учеников и детский сад, рассчитанный на 190 мест. Ввести объект в эксплуатацию планируют в 2026 году.
Один из детских садов на 350 мест появится на Люблинской улице, уточняется в пресс-релизе. Сейчас специалисты ведут монолитные работы в уровне второго этажа. Помимо этого, стартовали подготовительные работы в еще одном дошкольном учреждении.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
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