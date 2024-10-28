https://ria.ru/20241028/efimov-1980495228.html

Ефимов: более 10 школ и детсадов возведут в бывшей промзоне "Люблино"

Ефимов: более 10 школ и детсадов возведут в бывшей промзоне "Люблино" - РИА Новости, 28.10.2024

Ефимов: более 10 школ и детсадов возведут в бывшей промзоне "Люблино"

На территории бывшей промзоны "Люблино" построят свыше 10 школ и детских садов, здесь же появляются современные кварталы с социальной инфраструктурой, сообщил... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T14:07

2024-10-28T14:07

2024-10-28T14:07

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

владислав овчинский

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. На территории бывшей промзоны "Люблино" построят свыше 10 школ и детских садов, здесь же появляются современные кварталы с социальной инфраструктурой, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов."На участках бывшей промзоны "Люблино" на юго-востоке столицы продолжается строительство жилых комплексов с сопутствующей инфраструктурой. Преобразование этой промзоны проходит в рамках двух проектов планировки. Они охватывают почти всю ее площадь в 226 гектаров. Сейчас, помимо комфортного жилья, уже возвели два детских сада суммарно для 675 воспитанников и школу на 1150 мест. В процессе строительства находятся два детских сада на 575 мест общей площадью 10,8 тысячи квадратных метров", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что с инвесторами уже заключили договоры участия. По ним построят пять образовательных объектов.В свою очередь министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский сообщил, что по одному из договоров участия инвестор построит, а затем передаст городу учебно-воспитательный комплекс. В него войдут школа для 875 учеников и детский сад, рассчитанный на 190 мест. Ввести объект в эксплуатацию планируют в 2026 году.Один из детских садов на 350 мест появится на Люблинской улице, уточняется в пресс-релизе. Сейчас специалисты ведут монолитные работы в уровне второго этажа. Помимо этого, стартовали подготовительные работы в еще одном дошкольном учреждении.

https://ria.ru/20241028/efimov-1980350018.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы