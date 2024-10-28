https://ria.ru/20241028/efimov-1980350018.html
Ефимов: Москва введет по КРТ более миллиона "квадратов" жилья для реновации
Ефимов: Москва введет по КРТ более миллиона "квадратов" жилья для реновации - РИА Новости, 28.10.2024
Ефимов: Москва введет по КРТ более миллиона "квадратов" жилья для реновации
Более 1 миллиона квадратных метров жилья построят в Москве для программы реновации и иных нужд города в рамках проектов комплексного развития территорий (КРТ),... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T09:08
2024-10-28T09:08
2024-10-28T09:58
москва
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Более 1 миллиона квадратных метров жилья построят в Москве для программы реновации и иных нужд города в рамках проектов комплексного развития территорий (КРТ), рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."По программе комплексного развития территорий привлеченные по результатам торгов девелоперы и правообладатели земли и объектов недвижимости реализуют 14 проектов КРТ общей площадью почти 354 гектара, в рамках которых они построят в том числе жилые комплексы для целей программы реновации и иных нужд города. Общая площадь таких новостроек превысит 1 миллион квадратных метров. Будущие кварталы благоустроят и озеленят, во дворах разместят детские площадки и места для занятий спортом на открытом воздухе", – цитирует заммэра пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Всего в рамках этих проектов КРТ планируется построить около 9,3 миллиона квадратных метров недвижимости, в том числе 5,7 миллиона квадратных метров жилья. Примерно 2,5 миллиона квадратных метров придется на коммерческие объекты, 1 миллион "квадратов" составят производственные площади, уточняется в сообщении.В настоящее время в Москве совокупно реализуется 236 проектов комплексного развития территорий, охватывающих на свыше 3,1 тысячи гектаров.
https://ria.ru/20241026/moskva-1980198870.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Более 1 миллиона квадратных метров жилья построят в Москве для программы реновации и иных нужд города в рамках проектов комплексного развития территорий (КРТ), рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
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"По программе комплексного развития территорий привлеченные по результатам торгов девелоперы и правообладатели земли и объектов недвижимости реализуют 14 проектов КРТ общей площадью почти 354 гектара, в рамках которых они построят в том числе жилые комплексы для целей программы реновации и иных нужд города. Общая площадь таких новостроек превысит 1 миллион квадратных метров. Будущие кварталы благоустроят и озеленят, во дворах разместят детские площадки и места для занятий спортом на открытом воздухе", – цитирует заммэра пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Всего в рамках этих проектов КРТ планируется построить около 9,3 миллиона квадратных метров недвижимости, в том числе 5,7 миллиона квадратных метров жилья. Примерно 2,5 миллиона квадратных метров придется на коммерческие объекты, 1 миллион "квадратов" составят производственные площади, уточняется в сообщении.
В настоящее время в Москве совокупно реализуется 236 проектов комплексного развития территорий, охватывающих на свыше 3,1 тысячи гектаров.