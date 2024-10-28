https://ria.ru/20241028/dtp-1980581464.html

В Удмуртии три человека погибли при столкновении грузовика с легковушкой

В Удмуртии три человека погибли при столкновении грузовика с легковушкой - РИА Новости, 28.10.2024

В Удмуртии три человека погибли при столкновении грузовика с легковушкой

Три человека погибли при столкновении грузовика с легковушкой в Удмуртии, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T20:01

2024-10-28T20:01

2024-10-28T20:56

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

удмуртская республика (удмуртия)

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Три человека погибли при столкновении грузовика с легковушкой в Удмуртии, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале."Сотрудники МЧС России работают на месте ДТП в Удмуртии. На автодороге Воткинск-Кельчино, на повороте в село Пихтовка, столкнулись грузовик и легковушка, обе машины загорелись. Предварительно, в последней, погибли три человека. Пожарные МЧС России потушили авто", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240720/izhevsk-1960909251.html

россия

удмуртская республика (удмуртия)

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), удмуртская республика (удмуртия)