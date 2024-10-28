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В Удмуртии три человека погибли при столкновении грузовика с легковушкой - РИА Новости, 28.10.2024
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20:01 28.10.2024 (обновлено: 20:56 28.10.2024)
https://ria.ru/20241028/dtp-1980581464.html
В Удмуртии три человека погибли при столкновении грузовика с легковушкой
В Удмуртии три человека погибли при столкновении грузовика с легковушкой - РИА Новости, 28.10.2024
В Удмуртии три человека погибли при столкновении грузовика с легковушкой
Три человека погибли при столкновении грузовика с легковушкой в Удмуртии, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T20:01
2024-10-28T20:56
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
удмуртская республика (удмуртия)
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Три человека погибли при столкновении грузовика с легковушкой в Удмуртии, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале."Сотрудники МЧС России работают на месте ДТП в Удмуртии. На автодороге Воткинск-Кельчино, на повороте в село Пихтовка, столкнулись грузовик и легковушка, обе машины загорелись. Предварительно, в последней, погибли три человека. Пожарные МЧС России потушили авто", - говорится в сообщении.
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россия
удмуртская республика (удмуртия)
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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), удмуртская республика (удмуртия)
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Удмуртская Республика (Удмуртия)
В Удмуртии три человека погибли при столкновении грузовика с легковушкой

МЧС: в ДТП с грузовиком и легковушкой на трассе в Удмуртии погибли три человека

© Фото : Госавтоинспекция Удмуртии/ВКонтактеМесто столкновения грузовика и легковушки на автодороге Воткинск-Кельчино в Удмуртии. 28 октября 2024
Место столкновения грузовика и легковушки на автодороге Воткинск-Кельчино в Удмуртии. 28 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© Фото : Госавтоинспекция Удмуртии/ВКонтакте
Место столкновения грузовика и легковушки на автодороге Воткинск-Кельчино в Удмуртии. 28 октября 2024
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Три человека погибли при столкновении грузовика с легковушкой в Удмуртии, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале.
"Сотрудники МЧС России работают на месте ДТП в Удмуртии. На автодороге Воткинск-Кельчино, на повороте в село Пихтовка, столкнулись грузовик и легковушка, обе машины загорелись. Предварительно, в последней, погибли три человека. Пожарные МЧС России потушили авто", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Удмуртская Республика (Удмуртия)
 
 
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