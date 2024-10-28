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В Липецкой области перехватили пять украинских дронов
В Липецкой области перехватили пять украинских дронов - РИА Новости, 28.10.2024
В Липецкой области перехватили пять украинских дронов
Дежурные средства ПВО в период с 16.00 до 16.45 мск перехватили и уничтожили пять украинских беспилотников над Липецкой областью, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T17:13
2024-10-28T17:13
2024-10-28T17:17
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Дежурные средства ПВО в период с 16.00 до 16.45 мск перехватили и уничтожили пять украинских беспилотников над Липецкой областью, сообщило Минобороны РФ."Двадцать восьмого октября в период с 16.00 до 16.45 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено пять украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Липецкой области", - говорится в сообщении.
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липецкая область, россия
Специальная военная операция на Украине, Липецкая область, Россия
В Липецкой области перехватили пять украинских дронов
В Липецкой области ПВО перехватила и уничтожила пять украинских дронов