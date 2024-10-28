https://ria.ru/20241028/cheljabinsk-1980464116.html

В Челябинске вынесли приговор мигрантам за убийство подростка

В Челябинске вынесли приговор мигрантам за убийство подростка - РИА Новости, 28.10.2024

В Челябинске вынесли приговор мигрантам за убийство подростка

Челябинский областной суд вынес приговор по делу об убийстве мигрантами 17-летнего подростка, подсудимые получили от 4,5 года до 18 лет колонии, сообщила... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T11:27

2024-10-28T11:27

2024-10-28T17:12

происшествия

челябинск

челябинский областной суд

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ЧЕЛЯБИНСК, 28 окт — РИА Новости. Челябинский областной суд вынес приговор по делу об убийстве мигрантами 17-летнего подростка, подсудимые получили от 4,5 года до 18 лет колонии, сообщила пресс-служба суда.Речь идет о конфликте между двумя компаниями молодых людей в апреле 2023 года из-за публикации в интернете. Сначала они встретились у ТРК "Космос". Во время драки обвиняемый Шахром Миров не менее пяти раз ударил потерпевшего и убежал. Вечером обе группы снова собрались на парковке торгового центра. Обвиняемые с криками побежали в сторону соперников, бросая в них палки и камни. Миров догнал одного из убегающих подростков и ударил его ножом, молодой человек умер на месте. "Мирову по совокупности преступлений назначено окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет с его отбыванием в исправительной колонии строгого режима", — сообщили в суде.Двое других обвиняемых, участвовавших в избиении подростка, получили по 14 лет колонии строгого режима. Четвертого фигуранта дела приговорили к 9,5 года колонии общего режима с учетом несовершеннолетнего возраста. Еще двое мужчин получили по 5,5 года колонии общего режима, два несовершеннолетних — пять лет и 4,5 года.Суд учел частичное признание вины подсудимыми, тот факт, что трое на момент совершения преступления были несовершеннолетними, у одного — наличие заболеваний и еще у одного — трое малолетних детей. Помимо этого, четверо из восьми подсудимых должны выплатить родственникам погибшего по 1 250 000 рублей.

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челябинск

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происшествия, челябинск, челябинский областной суд