https://ria.ru/20241028/burya-1980446254.html
На Земле началась магнитная буря
На Земле началась магнитная буря - РИА Новости, 28.10.2024
На Земле началась магнитная буря
Слабая магнитная буря началась на Земле в понедельник, ее завершение ожидается утром во вторник, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T10:15
2024-10-28T10:15
2024-10-28T10:15
космос - риа наука
земля
михаил леус
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957296613_0:59:3432:1990_1920x0_80_0_0_0bc41dc70ca58ced50c9e4551f8f8f52.jpg
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Слабая магнитная буря началась на Земле в понедельник, ее завершение ожидается утром во вторник, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Как и ожидалось, на Земле началась магнитная буря. В 8 часов 59 минут по московскому времени индекс Кр, отражающий уровень возмущений геомагнитного поля, достиг отметки в пять единиц, что соответствует слабой магнитной буре класса G1", - написал Леус в Telegram-канале. Синоптик отметил, что по прогнозам, магнитная буря в диапазоне от слабой до средней продлится в течение понедельника и завершится утром во вторник.
https://ria.ru/20241028/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html
земля
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957296613_351:0:3082:2048_1920x0_80_0_0_b5b848d0882ff69e73f51de1132fe3b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, земля, михаил леус
Космос - РИА Наука, Земля, Михаил Леус
На Земле началась магнитная буря
На Земле началась слабая магнитная буря