https://ria.ru/20241028/burya-1980446254.html

На Земле началась магнитная буря

На Земле началась магнитная буря - РИА Новости, 28.10.2024

На Земле началась магнитная буря

Слабая магнитная буря началась на Земле в понедельник, ее завершение ожидается утром во вторник, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T10:15

2024-10-28T10:15

2024-10-28T10:15

космос - риа наука

земля

михаил леус

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/04/1957296613_0:59:3432:1990_1920x0_80_0_0_0bc41dc70ca58ced50c9e4551f8f8f52.jpg

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Слабая магнитная буря началась на Земле в понедельник, ее завершение ожидается утром во вторник, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Как и ожидалось, на Земле началась магнитная буря. В 8 часов 59 минут по московскому времени индекс Кр, отражающий уровень возмущений геомагнитного поля, достиг отметки в пять единиц, что соответствует слабой магнитной буре класса G1", - написал Леус в Telegram-канале. Синоптик отметил, что по прогнозам, магнитная буря в диапазоне от слабой до средней продлится в течение понедельника и завершится утром во вторник.

https://ria.ru/20241028/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html

земля

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

космос - риа наука, земля, михаил леус