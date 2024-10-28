https://ria.ru/20241028/bulling-1980509584.html

Львова-Белова призвала не замалчивать тему травли и буллинга в школах

Львова-Белова призвала не замалчивать тему травли и буллинга в школах - РИА Новости, 28.10.2024

Львова-Белова призвала не замалчивать тему травли и буллинга в школах

Большинство российских детей и подростков сталкивались с травлей или буллингом, очень важно сейчас не замалчивать эту тему, заявила уполномоченный при... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T14:46

2024-10-28T14:46

2024-10-28T14:46

общество

россия

мария львова-белова

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Большинство российских детей и подростков сталкивались с травлей или буллингом, очень важно сейчас не замалчивать эту тему, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. "Дети называют эту проблему (травли или буллинга - ред.) как основную. На самом деле у нас было недавно исследование подростковое, где участвовали сами дети, и они говорят о том, что травля в жизни присутствует, у большего количества", - рассказала Львова-Белова в интервью телеканалу "Россия 24". По словам детского омбудсмена, исследование показало, что даже если травля направлена не на самого ребенка, то он мог быть ее свидетелем. "Очень важно не замалчивать эту тему, очень важно ее поднимать. И тут, конечно, мы активно подключаем учителей. Сейчас в школах активно продвигаются такие школы примирения, в которых участвуют старшеклассники", - подчеркнула она. Львова-Белова отметила, что сейчас аппарат уполномоченного по правам ребенка поднял тему буллинга в школах. Так, на одном из мероприятий подростки поставили социальный спектакль, в котором рассказали про травлю. "Когда модератор этого мероприятия спросил, кого эта тема касается, и две трети в зале подняли руку, то, конечно, для всех это стало таким сигналом, что в эту тему нужно идти, нужно думать, об этом нужно говорить… Я думаю, что постепенно мы научимся справляться с этой проблемой", - добавила детский омбудсмен.

https://ria.ru/20240922/kurs-1974116113.html

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общество, россия, мария львова-белова