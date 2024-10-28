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Премьер Британии не исключил повышения налогов - РИА Новости, 28.10.2024
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17:55 28.10.2024
https://ria.ru/20241028/britaniya-1980551292.html
Премьер Британии не исключил повышения налогов
Премьер Британии не исключил повышения налогов - РИА Новости, 28.10.2024
Премьер Британии не исключил повышения налогов
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер не исключил повышения налогов в будущем, вопреки своему предвыборному обещанию. РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T17:55
2024-10-28T17:55
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер не исключил повышения налогов в будущем, вопреки своему предвыборному обещанию. "Никто не желает повышения налогов, меньше всего не желаю этого я… Я не могу дать вам железные гарантии того, что ни в одном бюджетном плане больше никогда не будет корректировки налогов, потому что мы просто не знаем, что ждет нас в ближайшем будущем", - сказал он на пресс-конференции. Трансляция велась на его странице в соцсети X. Глава британского минфина Рэйчел Ривз выступит в парламенте 30 октября. В ходе таких выступлений власти объявляют об изменениях в налогообложении и в бюджетных расходах. Сам Стармер ранее предупреждал граждан о грядущих "болезненных" решениях, которые будут озвучены во время традиционного представления финансового плана правительства осенью. В июле Ривз заявила, что экономика Великобритании находится в худшем состоянии со Второй мировой войны. Позднее она сообщила о "дыре" в бюджете на сумму в 22 миллиарда фунтов, якобы оставленной предыдущим правительством консерваторов.
https://ria.ru/20241028/tramp-1980422131.html
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великобритания, кир стармер, в мире
Великобритания, Кир Стармер, В мире
Премьер Британии не исключил повышения налогов

Премьер Британии не исключил повышения налогов, вопреки предвыборным обещаниям

© AP Photo / Kin CheungКир Стармер
Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© AP Photo / Kin Cheung
Кир Стармер. Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер не исключил повышения налогов в будущем, вопреки своему предвыборному обещанию.
"Никто не желает повышения налогов, меньше всего не желаю этого я… Я не могу дать вам железные гарантии того, что ни в одном бюджетном плане больше никогда не будет корректировки налогов, потому что мы просто не знаем, что ждет нас в ближайшем будущем", - сказал он на пресс-конференции. Трансляция велась на его странице в соцсети X.
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Глава британского минфина Рэйчел Ривз выступит в парламенте 30 октября. В ходе таких выступлений власти объявляют об изменениях в налогообложении и в бюджетных расходах. Сам Стармер ранее предупреждал граждан о грядущих "болезненных" решениях, которые будут озвучены во время традиционного представления финансового плана правительства осенью.
В июле Ривз заявила, что экономика Великобритании находится в худшем состоянии со Второй мировой войны. Позднее она сообщила о "дыре" в бюджете на сумму в 22 миллиарда фунтов, якобы оставленной предыдущим правительством консерваторов.
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