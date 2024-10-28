Премьер Британии не исключил повышения налогов
Премьер Британии не исключил повышения налогов, вопреки предвыборным обещаниям
© AP Photo / Kin CheungКир Стармер
© AP Photo / Kin Cheung
Кир Стармер. Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер не исключил повышения налогов в будущем, вопреки своему предвыборному обещанию.
"Никто не желает повышения налогов, меньше всего не желаю этого я… Я не могу дать вам железные гарантии того, что ни в одном бюджетном плане больше никогда не будет корректировки налогов, потому что мы просто не знаем, что ждет нас в ближайшем будущем", - сказал он на пресс-конференции. Трансляция велась на его странице в соцсети X.
Глава британского минфина Рэйчел Ривз выступит в парламенте 30 октября. В ходе таких выступлений власти объявляют об изменениях в налогообложении и в бюджетных расходах. Сам Стармер ранее предупреждал граждан о грядущих "болезненных" решениях, которые будут озвучены во время традиционного представления финансового плана правительства осенью.
В июле Ривз заявила, что экономика Великобритании находится в худшем состоянии со Второй мировой войны. Позднее она сообщила о "дыре" в бюджете на сумму в 22 миллиарда фунтов, якобы оставленной предыдущим правительством консерваторов.