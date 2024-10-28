https://ria.ru/20241028/brem-1980424249.html

Командир БРЭМ рассказал об эвакуации подбитого танка с поля боя

Командир БРЭМ рассказал об эвакуации подбитого танка с поля боя - РИА Новости, 28.10.2024

Командир БРЭМ рассказал об эвакуации подбитого танка с поля боя

Командир экипажа бронированной ремонтно-эвакуационной машины (БРЭМ) "Южной" группировки войск вывез подорвавшийся на мине танк с поля боя на открытой местности, РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T05:22

2024-10-28T05:22

2024-10-28T05:22

специальная военная операция на украине

авто

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ДОНЕЦК, 28 окт - РИА Новости. Командир экипажа бронированной ремонтно-эвакуационной машины (БРЭМ) "Южной" группировки войск вывез подорвавшийся на мине танк с поля боя на открытой местности, подцепив поврежденную машину тросами за 57 секунд, рассказал РИА Новости механик-водитель эвакуационной машины с позывным Абхаз. В ходе выполнения боевой задачи танк Т72 Б3М выехал посреди поля для работы прямой наводкой по противнику в районе Георгиевки и подорвался на противотанковой мине. С левой стороны был водоем, с правой - поля. "Подорвались на мине, "разулась гусянка", оторвался каток, естественно, с экипажем мы покинули машину, в укрытие спрятались и докладываю старшему командиру, что машина живая, целая, надо её забирать", - пояснил командир танка с позывным Федя. Ремонтная машина выезжает одновременно с танками, которые отправляются на выполнение боевых задач на передовую, и находятся от них на расстоянии не более 10 минут езды. По словам Абхаза, поврежденный танк стоял в открытом поле. Первая попытка эвакуировать его не удалась, так как противник ещё на подъезде БРЭМа начал вести интенсивный огонь из минометов. "Мы подъехали практически вплотную к танку, мы развернулись и откатились, но через несколько часов мы поехали и забрали его. Уже с уверенностью, четко все сделали, слажено. Командир именно красавчик, за 57 секунд троса кинул на передке, забрали танк и доехали вообще идеально, без единых остановок", - рассказал механик-водитель. Как считает военнослужащий, в этом деле главным является скорость эвакуации. Нередко для быстрой эвакуации с поля боя приходиться эксплуатировать ремонтную машину на пределе её возможностей. Также важна слаженность работы команды. От этих двух факторов зависит сохранение жизни экипажа и техники. "Я считаю, что мы - как неотложка для танкистов, потому что мы сразу вылетаем по первому зову для того, чтобы сохранить боевую единицу. Забрали, починили и все, танк поехал дальше работать", - подытожил Абхаз.

https://ria.ru/20241028/minoborony-1980423957.html

https://ria.ru/20241028/senovoz-1980422965.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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