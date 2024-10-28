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Над Брянской областью сбили шесть беспилотников ВСУ

Над Брянской областью сбили шесть беспилотников ВСУ - РИА Новости, 28.10.2024

Над Брянской областью сбили шесть беспилотников ВСУ

Над территорией Брянской области силы ПВО уничтожили шесть беспилотников самолетного типа, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T19:30

2024-10-28T19:30

2024-10-28T19:32

брянская область

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

россия

александр богомаз

вооруженные силы рф

безопасность

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Над территорией Брянской области силы ПВО уничтожили шесть беспилотников самолетного типа, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале."Над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ уничтожены шесть БпЛА самолетного типа", - написал он.Богомаз добавил, что пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте.

https://ria.ru/20241028/drony-1980427911.html

брянская область

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