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Над Брянской областью сбили шесть беспилотников ВСУ - РИА Новости, 28.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:30 28.10.2024 (обновлено: 19:32 28.10.2024)
https://ria.ru/20241028/bpla-1980575847.html
Над Брянской областью сбили шесть беспилотников ВСУ
Над Брянской областью сбили шесть беспилотников ВСУ - РИА Новости, 28.10.2024
Над Брянской областью сбили шесть беспилотников ВСУ
Над территорией Брянской области силы ПВО уничтожили шесть беспилотников самолетного типа, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T19:30
2024-10-28T19:32
брянская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
россия
александр богомаз
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Над территорией Брянской области силы ПВО уничтожили шесть беспилотников самолетного типа, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале."Над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ уничтожены шесть БпЛА самолетного типа", - написал он.Богомаз добавил, что пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте.
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брянская область, вооруженные силы украины, россия, александр богомаз, вооруженные силы рф, безопасность
Брянская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Россия, Александр Богомаз, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Над Брянской областью сбили шесть беспилотников ВСУ

Богомаз: в Брянской области сбили шесть БПЛА самолетного типа, пострадавших нет

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота ПВО
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Над территорией Брянской области силы ПВО уничтожили шесть беспилотников самолетного типа, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
"Над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ уничтожены шесть БпЛА самолетного типа", - написал он.
Богомаз добавил, что пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте.
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Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьВооруженные силы УкраиныРоссияАлександр БогомазВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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