https://ria.ru/20241028/bpla-1980512284.html

Над Брянской областью сбили пять беспилотников самолетного типа

Над Брянской областью сбили пять беспилотников самолетного типа - РИА Новости, 28.10.2024

Над Брянской областью сбили пять беспилотников самолетного типа

Пять беспилотных летательных аппаратов самолетного типа уничтожены над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T14:59

2024-10-28T14:59

2024-10-28T15:04

брянская область

специальная военная операция на украине

россия

александр богомаз

вооруженные силы украины

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/01/1949856491_0:156:3086:1892_1920x0_80_0_0_ff2124c74a03ab9f4bd0da0459eb57b1.jpg

ТУЛА, 28 окт – РИА Новости. Пять беспилотных летательных аппаратов самолетного типа уничтожены над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале."Пять беспилотных летательных аппаратов самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - говорится в сообщении.Ранее глава Брянской области сообщал об уничтожении еще двух БПЛА в небе над регионом: в 00.27 и 05.30 мск.

https://ria.ru/20241028/drony-1980427911.html

брянская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

брянская область, россия, александр богомаз, вооруженные силы украины, безопасность