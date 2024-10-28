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Над Брянской областью сбили пять беспилотников самолетного типа - РИА Новости, 28.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:59 28.10.2024 (обновлено: 15:04 28.10.2024)
https://ria.ru/20241028/bpla-1980512284.html
Над Брянской областью сбили пять беспилотников самолетного типа
Над Брянской областью сбили пять беспилотников самолетного типа - РИА Новости, 28.10.2024
Над Брянской областью сбили пять беспилотников самолетного типа
Пять беспилотных летательных аппаратов самолетного типа уничтожены над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T14:59
2024-10-28T15:04
брянская область
специальная военная операция на украине
россия
александр богомаз
вооруженные силы украины
безопасность
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ТУЛА, 28 окт – РИА Новости. Пять беспилотных летательных аппаратов самолетного типа уничтожены над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале."Пять беспилотных летательных аппаратов самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - говорится в сообщении.Ранее глава Брянской области сообщал об уничтожении еще двух БПЛА в небе над регионом: в 00.27 и 05.30 мск.
https://ria.ru/20241028/drony-1980427911.html
брянская область
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брянская область, россия, александр богомаз, вооруженные силы украины, безопасность
Брянская область, Специальная военная операция на Украине, Россия, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Над Брянской областью сбили пять беспилотников самолетного типа

Богомаз: над территорией Брянской области сбили пять БПЛА ВСУ самолетного типа

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота ПВО
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
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ТУЛА, 28 окт – РИА Новости. Пять беспилотных летательных аппаратов самолетного типа уничтожены над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
"Пять беспилотных летательных аппаратов самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - говорится в сообщении.
Ранее глава Брянской области сообщал об уничтожении еще двух БПЛА в небе над регионом: в 00.27 и 05.30 мск.
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Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьРоссияАлександр БогомазВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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