https://ria.ru/20241028/bolgariya-1980572136.html

На выборах в Болгарии победила коалиция ГЕРБ-СДС

На выборах в Болгарии победила коалиция ГЕРБ-СДС - РИА Новости, 28.10.2024

На выборах в Болгарии победила коалиция ГЕРБ-СДС

Правоцентристская коалиция ГЕРБ-СДС (партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" и "Союз демократических сил") победила на выборах в Народное собрание... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T19:13

2024-10-28T19:13

2024-10-28T19:20

болгария

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1c/1980450577_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_91b32ffa8065639753e1b463e835272c.jpg

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Правоцентристская коалиция ГЕРБ-СДС (партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" и "Союз демократических сил") победила на выборах в Народное собрание Болгарии, всего в парламент прошли восемь партий, сообщает ЦИК страны после подсчета 100% бюллетеней.Коалиция ГЕРБ-СДС набрала 26,38% голосов избирателей.Второе место занимает центристский блок ПП-ДБ (партия "Продолжаем перемены" и объединение "Демократическая Болгария") с 14,20% голосов, третье - патриотическая партия "Возрождение" с 13,35% голосов.Несмотря на раскол в рядах "Движения за права и свободы" (ДПС), обе партии, претендующие на ее наследие, успешно выступили на выборах. "ДПС - Новое начало" получило 11,54% голосов, а "Альянс за права и свободы" - 7,48%.Четырехпроцентный барьер для попадания в 51-е Народное собрание также преодолели Болгарская социалистическая партия, партии "Есть такой народ" (ЕТН), и МЕЧ ("Мораль, Единство, Честь"), которая впервые будет представлена в законодательном органе.Партия "Величие", которая во всех промежуточных сводках преодолевала барьер, в последний момент осталась за бортом парламента (3,99%).Зафиксированные результаты принципиально не отличаются от итогов июньских выборов в Народное собрание 50-го созыва, депутаты которого не сумели договориться о формировании правительства, после чего парламент был распущен.Состоявшиеся 27 октября досрочные выборы стали в Болгарии седьмыми за 3,5 года.

https://ria.ru/20241028/orban-1980572492.html

https://ria.ru/20241028/koalitsiya-1980458173.html

болгария

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

болгария, в мире