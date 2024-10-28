Рейтинг@Mail.ru
На выборах в Болгарии победила коалиция ГЕРБ-СДС - РИА Новости, 28.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:13 28.10.2024 (обновлено: 19:20 28.10.2024)
https://ria.ru/20241028/bolgariya-1980572136.html
На выборах в Болгарии победила коалиция ГЕРБ-СДС
На выборах в Болгарии победила коалиция ГЕРБ-СДС - РИА Новости, 28.10.2024
На выборах в Болгарии победила коалиция ГЕРБ-СДС
Правоцентристская коалиция ГЕРБ-СДС (партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" и "Союз демократических сил") победила на выборах в Народное собрание... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T19:13
2024-10-28T19:20
болгария
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1c/1980450577_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_91b32ffa8065639753e1b463e835272c.jpg
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Правоцентристская коалиция ГЕРБ-СДС (партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" и "Союз демократических сил") победила на выборах в Народное собрание Болгарии, всего в парламент прошли восемь партий, сообщает ЦИК страны после подсчета 100% бюллетеней.Коалиция ГЕРБ-СДС набрала 26,38% голосов избирателей.Второе место занимает центристский блок ПП-ДБ (партия "Продолжаем перемены" и объединение "Демократическая Болгария") с 14,20% голосов, третье - патриотическая партия "Возрождение" с 13,35% голосов.Несмотря на раскол в рядах "Движения за права и свободы" (ДПС), обе партии, претендующие на ее наследие, успешно выступили на выборах. "ДПС - Новое начало" получило 11,54% голосов, а "Альянс за права и свободы" - 7,48%.Четырехпроцентный барьер для попадания в 51-е Народное собрание также преодолели Болгарская социалистическая партия, партии "Есть такой народ" (ЕТН), и МЕЧ ("Мораль, Единство, Честь"), которая впервые будет представлена в законодательном органе.Партия "Величие", которая во всех промежуточных сводках преодолевала барьер, в последний момент осталась за бортом парламента (3,99%).Зафиксированные результаты принципиально не отличаются от итогов июньских выборов в Народное собрание 50-го созыва, депутаты которого не сумели договориться о формировании правительства, после чего парламент был распущен.Состоявшиеся 27 октября досрочные выборы стали в Болгарии седьмыми за 3,5 года.
https://ria.ru/20241028/orban-1980572492.html
https://ria.ru/20241028/koalitsiya-1980458173.html
болгария
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1c/1980450577_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ff23a43d5a25be0ee56e4085ec76dc14.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
болгария, в мире
Болгария, В мире
На выборах в Болгарии победила коалиция ГЕРБ-СДС

ЦИК Болгарии: на выборах победила правоцентристская коалиция ГЕРБ-СДС

© AP Photo / Valentina PetrovaЛидер партии ГЕРБ Бойко Борисов выступает на пресс-конференции после парламентских выборов в Болгарии
Лидер партии ГЕРБ Бойко Борисов выступает на пресс-конференции после парламентских выборов в Болгарии - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© AP Photo / Valentina Petrova
Лидер партии ГЕРБ Бойко Борисов выступает на пресс-конференции после парламентских выборов в Болгарии
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Правоцентристская коалиция ГЕРБ-СДС (партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" и "Союз демократических сил") победила на выборах в Народное собрание Болгарии, всего в парламент прошли восемь партий, сообщает ЦИК страны после подсчета 100% бюллетеней.
Коалиция ГЕРБ-СДС набрала 26,38% голосов избирателей.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
Орбан поздравил болгарскую партию ГЕРБ с победой на выборах
Вчера, 19:14
Второе место занимает центристский блок ПП-ДБ (партия "Продолжаем перемены" и объединение "Демократическая Болгария") с 14,20% голосов, третье - патриотическая партия "Возрождение" с 13,35% голосов.
Несмотря на раскол в рядах "Движения за права и свободы" (ДПС), обе партии, претендующие на ее наследие, успешно выступили на выборах. "ДПС - Новое начало" получило 11,54% голосов, а "Альянс за права и свободы" - 7,48%.
Четырехпроцентный барьер для попадания в 51-е Народное собрание также преодолели Болгарская социалистическая партия, партии "Есть такой народ" (ЕТН), и МЕЧ ("Мораль, Единство, Честь"), которая впервые будет представлена в законодательном органе.
Партия "Величие", которая во всех промежуточных сводках преодолевала барьер, в последний момент осталась за бортом парламента (3,99%).
Зафиксированные результаты принципиально не отличаются от итогов июньских выборов в Народное собрание 50-го созыва, депутаты которого не сумели договориться о формировании правительства, после чего парламент был распущен.
Состоявшиеся 27 октября досрочные выборы стали в Болгарии седьмыми за 3,5 года.
Лидер политической партии Граждане за европейское развитие Болгарии (ГЕРБ) Бойко Борисов в штабквартире партии ГЕРБ - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
Коалиция партий ГЕРБ-СДС
Вчера, 11:18
 
БолгарияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала