https://ria.ru/20241028/bolgariya-1980572136.html
На выборах в Болгарии победила коалиция ГЕРБ-СДС
На выборах в Болгарии победила коалиция ГЕРБ-СДС - РИА Новости, 28.10.2024
На выборах в Болгарии победила коалиция ГЕРБ-СДС
Правоцентристская коалиция ГЕРБ-СДС (партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" и "Союз демократических сил") победила на выборах в Народное собрание... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T19:13
2024-10-28T19:13
2024-10-28T19:20
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Правоцентристская коалиция ГЕРБ-СДС (партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" и "Союз демократических сил") победила на выборах в Народное собрание Болгарии, всего в парламент прошли восемь партий, сообщает ЦИК страны после подсчета 100% бюллетеней.Коалиция ГЕРБ-СДС набрала 26,38% голосов избирателей.Второе место занимает центристский блок ПП-ДБ (партия "Продолжаем перемены" и объединение "Демократическая Болгария") с 14,20% голосов, третье - патриотическая партия "Возрождение" с 13,35% голосов.Несмотря на раскол в рядах "Движения за права и свободы" (ДПС), обе партии, претендующие на ее наследие, успешно выступили на выборах. "ДПС - Новое начало" получило 11,54% голосов, а "Альянс за права и свободы" - 7,48%.Четырехпроцентный барьер для попадания в 51-е Народное собрание также преодолели Болгарская социалистическая партия, партии "Есть такой народ" (ЕТН), и МЕЧ ("Мораль, Единство, Честь"), которая впервые будет представлена в законодательном органе.Партия "Величие", которая во всех промежуточных сводках преодолевала барьер, в последний момент осталась за бортом парламента (3,99%).Зафиксированные результаты принципиально не отличаются от итогов июньских выборов в Народное собрание 50-го созыва, депутаты которого не сумели договориться о формировании правительства, после чего парламент был распущен.Состоявшиеся 27 октября досрочные выборы стали в Болгарии седьмыми за 3,5 года.
https://ria.ru/20241028/orban-1980572492.html
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болгария, в мире
На выборах в Болгарии победила коалиция ГЕРБ-СДС
ЦИК Болгарии: на выборах победила правоцентристская коалиция ГЕРБ-СДС
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Правоцентристская коалиция ГЕРБ-СДС (партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" и "Союз демократических сил") победила на выборах в Народное собрание Болгарии, всего в парламент прошли восемь партий, сообщает ЦИК страны после подсчета 100% бюллетеней.
Коалиция ГЕРБ-СДС набрала 26,38% голосов избирателей.
Второе место занимает центристский блок ПП-ДБ (партия "Продолжаем перемены" и объединение "Демократическая Болгария") с 14,20% голосов, третье - патриотическая партия "Возрождение" с 13,35% голосов.
Несмотря на раскол в рядах "Движения за права и свободы" (ДПС), обе партии, претендующие на ее наследие, успешно выступили на выборах. "ДПС - Новое начало" получило 11,54% голосов, а "Альянс за права и свободы" - 7,48%.
Четырехпроцентный барьер для попадания в 51-е Народное собрание также преодолели Болгарская социалистическая партия
, партии "Есть такой народ" (ЕТН), и МЕЧ ("Мораль, Единство, Честь"), которая впервые будет представлена в законодательном органе.
Партия "Величие", которая во всех промежуточных сводках преодолевала барьер, в последний момент осталась за бортом парламента (3,99%).
Зафиксированные результаты принципиально не отличаются от итогов июньских выборов в Народное собрание 50-го созыва, депутаты которого не сумели договориться о формировании правительства, после чего парламент был распущен.
Состоявшиеся 27 октября досрочные выборы стали в Болгарии седьмыми за 3,5 года.