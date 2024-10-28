https://ria.ru/20241028/blinken-1980424840.html

Блинкен призвал расследовать возможные нарушения на выборах в Грузии

Блинкен призвал расследовать возможные нарушения на выборах в Грузии - РИА Новости, 28.10.2024

Блинкен призвал расследовать возможные нарушения на выборах в Грузии

Глава госдепа США Энтони Блинкен призвал расследовать возможные нарушения на выборах в Грузии. РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T05:44

2024-10-28T05:44

2024-10-28T05:44

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грузия

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энтони блинкен

обсе

парламентские выборы в грузии — 2024

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Глава госдепа США Энтони Блинкен призвал расследовать возможные нарушения на выборах в Грузии. "Мы присоединяемся к призывам… к полному расследованию всех сообщений о нарушениях, связанных с выборами", - говорится в заявлении Блинкена, распространенном госдепом. В то же время, как отмечает Блинкен, международные и местные наблюдатели признали, что выборы в Грузии в целом прошли в соответствии с нормами. ЦИК Грузии завершил в воскресенье подсчет голосов со всех избирательных участков. По результатам обработки бюллетеней, правящая "Грузинская мечта" набрала 53,91% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители четырех оппозиционных партий уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений.

https://ria.ru/20241027/protesty-1980398294.html

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в мире, грузия, сша, энтони блинкен, обсе, парламентские выборы в грузии — 2024