https://ria.ru/20241028/blinken-1980424840.html
Блинкен призвал расследовать возможные нарушения на выборах в Грузии
Блинкен призвал расследовать возможные нарушения на выборах в Грузии - РИА Новости, 28.10.2024
Блинкен призвал расследовать возможные нарушения на выборах в Грузии
Глава госдепа США Энтони Блинкен призвал расследовать возможные нарушения на выборах в Грузии. РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T05:44
2024-10-28T05:44
2024-10-28T05:44
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парламентские выборы в грузии — 2024
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Глава госдепа США Энтони Блинкен призвал расследовать возможные нарушения на выборах в Грузии. "Мы присоединяемся к призывам… к полному расследованию всех сообщений о нарушениях, связанных с выборами", - говорится в заявлении Блинкена, распространенном госдепом. В то же время, как отмечает Блинкен, международные и местные наблюдатели признали, что выборы в Грузии в целом прошли в соответствии с нормами. ЦИК Грузии завершил в воскресенье подсчет голосов со всех избирательных участков. По результатам обработки бюллетеней, правящая "Грузинская мечта" набрала 53,91% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители четырех оппозиционных партий уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений.
https://ria.ru/20241027/protesty-1980398294.html
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в мире, грузия, сша, энтони блинкен, обсе, парламентские выборы в грузии — 2024
В мире, Грузия, США, Энтони Блинкен, ОБСЕ, Парламентские выборы в Грузии — 2024
Блинкен призвал расследовать возможные нарушения на выборах в Грузии
Блинкен призвал расследовать возможные нарушения на выборах в парламент Грузии