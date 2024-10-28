https://ria.ru/20241028/biznes-1980516045.html

Гладков рассказал о перспективах белгородского малого бизнеса

Гладков рассказал о перспективах белгородского малого бизнеса - РИА Новости, 28.10.2024

Гладков рассказал о перспективах белгородского малого бизнеса

Более 248 тысяч жителей Белгородской области к 2027 году будут заняты в сфере малого и среднего предпринимательства, а развитие этой сферы станет одним из... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T15:20

2024-10-28T15:20

2024-10-28T15:20

белгородская область

вячеслав гладков

малый бизнес

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0a/1870858527_0:352:2000:1477_1920x0_80_0_0_37aca9bf37519c67341211ff5b030b5f.jpg

БЕЛГОРОД, 28 окт – РИА Новости. Более 248 тысяч жителей Белгородской области к 2027 году будут заняты в сфере малого и среднего предпринимательства, а развитие этой сферы станет одним из главных направлений в социально-экономической политике региона, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. На еженедельном оперативном заседании Гладков заслушал доклад о прогнозе социально-экономического развития Белгородской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. "Хотелось бы, чтобы прогнозируемые показатели были с большей динамикой. Но мы чётко должны осознавать, что оперативная обстановка продолжает оставаться сложной. И те темпы роста, которые идут по основным направлениям деятельности, требуют от нас двойных, а зачастую и тройных усилий по сравнению с тем, если бы мы развивались в мирный период времени", — подчеркнул Гладков, слова которого приводятся в сообщении. Глава региона отметил. Что одно из главных направлений социально-экономического развития в Белгородской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов — развитие малого и среднего предпринимательства. "Прогнозируется, что в 2025 году в сфере МСП будут занято 244,5 тысячи человек, в 2026 году — 246,4 тысячи, в 2027 году — 248,3 тысячи человек", - пояснил Гладков. Также по прогнозам, оборот субъектов МСП в 2027 году составит 1 736,6 миллиарда рублей. Достичь таких показателей планируется с помощью субсидирования части затрат субъектов МСП, связанных с приобретением оборудования для создания, расширения производства и с выходом на торговые интернет-площадки, микрозаймов субъектам МСП и самозанятым гражданам на развитие деятельности, поручительств по частично обеспеченным обязательствам субъектов МСП и ряда других мер. На эти цели планируется выделить 2,1 миллиарда рублей. Помимо этого, на 2025-2027 годы микрофинансирование за счёт средств микрокредитной компании "Белгородский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства" составит 2,4 миллиарда рублей, объём предоставления поручительств — 3,9 миллиарда рублей, объём привлечения кредитных средств — 7,6 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20241028/zayavki-1980511757.html

https://ria.ru/20241028/infrastruktura-1980506818.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

вячеслав гладков, малый бизнес