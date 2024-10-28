Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил о рекордно низком уровне безработицы - РИА Новости, 28.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:04 28.10.2024 (обновлено: 14:41 28.10.2024)
https://ria.ru/20241028/bezrabotitsa-1980502031.html
Путин заявил о рекордно низком уровне безработицы
Путин заявил о рекордно низком уровне безработицы - РИА Новости, 28.10.2024
Путин заявил о рекордно низком уровне безработицы
Уровень безработицы в России держится на рекордно низком уровне, сообщил Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T14:04
2024-10-28T14:41
россия
владимир путин
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/02/1969966241_0:84:3086:1820_1920x0_80_0_0_faad885677221c20053be1a879e99e9c.jpg
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Уровень безработицы в России держится на рекордно низком уровне, сообщил Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам."Безработица в России третий месяц подряд находится на рекордно низком уровне — 2,4 процента. Что особенно важно — сокращается безработица среди молодежи в возрасте до 25 лет, сейчас она менее девяти процентов", — сказал президент.Он отметил, что с опережением растет промышленность, в том числе высокотехнологичная. За восемь месяцев 2024 года индустриальный рост составил 4,5 процента. Обрабатывающий сектор прибавил 8,1 процента, машиностроение — почти 20 процентов.В то же время в экономике сохраняется дисбаланс, продолжил Путин. Он пояснил, что это связано с непростыми условиями.&quot;Это и внешние санкции, и наши собственные структурные ограничения, включая дефицит кадров и технологий, логистику. Эти факторы отражаются в том числе на динамике потребительских цен&quot;, — указал российский лидер.Президент подчеркнул, что задача властей — развивать экономику предложения, увеличивать объем выпуска товаров и услуг, запускать новые инвестиционные проекты и создавать современные рабочие места во всех отраслях.По прогнозам, по итогам года ВВП вырастет на 3,9 процента, что выше среднемировых темпов, сообщил Путин.
https://ria.ru/20241025/tsb-1980105168.html
https://ria.ru/20241024/byudzhet-1979835107.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/02/1969966241_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1eb507a3b3eca8bd2b1981dbf91f86fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, экономика
Россия, Владимир Путин, Экономика
Путин заявил о рекордно низком уровне безработицы

Путин: безработица в России третий месяц находится на рекордно низком уровне

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Уровень безработицы в России держится на рекордно низком уровне, сообщил Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
«
"Безработица в России третий месяц подряд находится на рекордно низком уровне — 2,4 процента. Что особенно важно — сокращается безработица среди молодежи в возрасте до 25 лет, сейчас она менее девяти процентов", — сказал президент.
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
ЦБ не закладывает риск рецессии в экономике в своем прогнозе
25 октября, 15:58
Он отметил, что с опережением растет промышленность, в том числе высокотехнологичная. За восемь месяцев 2024 года индустриальный рост составил 4,5 процента. Обрабатывающий сектор прибавил 8,1 процента, машиностроение — почти 20 процентов.
В то же время в экономике сохраняется дисбаланс, продолжил Путин. Он пояснил, что это связано с непростыми условиями.
«

"Это и внешние санкции, и наши собственные структурные ограничения, включая дефицит кадров и технологий, логистику. Эти факторы отражаются в том числе на динамике потребительских цен", — указал российский лидер.

Президент подчеркнул, что задача властей — развивать экономику предложения, увеличивать объем выпуска товаров и услуг, запускать новые инвестиционные проекты и создавать современные рабочие места во всех отраслях.
По прогнозам, по итогам года ВВП вырастет на 3,9 процента, что выше среднемировых темпов, сообщил Путин.
Деньги - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
Володин назвал приоритет проекта федерального бюджета
24 октября, 15:59
 
РоссияВладимир ПутинЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала