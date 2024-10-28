https://ria.ru/20241028/bezrabotitsa-1980502031.html
Путин заявил о рекордно низком уровне безработицы
Путин заявил о рекордно низком уровне безработицы - РИА Новости, 28.10.2024
Путин заявил о рекордно низком уровне безработицы
Уровень безработицы в России держится на рекордно низком уровне, сообщил Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T14:04
2024-10-28T14:04
2024-10-28T14:41
россия
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Уровень безработицы в России держится на рекордно низком уровне, сообщил Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам."Безработица в России третий месяц подряд находится на рекордно низком уровне — 2,4 процента. Что особенно важно — сокращается безработица среди молодежи в возрасте до 25 лет, сейчас она менее девяти процентов", — сказал президент.Он отметил, что с опережением растет промышленность, в том числе высокотехнологичная. За восемь месяцев 2024 года индустриальный рост составил 4,5 процента. Обрабатывающий сектор прибавил 8,1 процента, машиностроение — почти 20 процентов.В то же время в экономике сохраняется дисбаланс, продолжил Путин. Он пояснил, что это связано с непростыми условиями."Это и внешние санкции, и наши собственные структурные ограничения, включая дефицит кадров и технологий, логистику. Эти факторы отражаются в том числе на динамике потребительских цен", — указал российский лидер.Президент подчеркнул, что задача властей — развивать экономику предложения, увеличивать объем выпуска товаров и услуг, запускать новые инвестиционные проекты и создавать современные рабочие места во всех отраслях.По прогнозам, по итогам года ВВП вырастет на 3,9 процента, что выше среднемировых темпов, сообщил Путин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, экономика
Россия, Владимир Путин, Экономика
Путин заявил о рекордно низком уровне безработицы
Путин: безработица в России третий месяц находится на рекордно низком уровне
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости.
Уровень безработицы в России держится на рекордно низком уровне, сообщил Владимир Путин на совещании
по экономическим вопросам.
«
"Безработица в России третий месяц подряд находится на рекордно низком уровне — 2,4 процента. Что особенно важно — сокращается безработица среди молодежи в возрасте до 25 лет, сейчас она менее девяти процентов", — сказал президент.
Он отметил, что с опережением растет промышленность, в том числе высокотехнологичная. За восемь месяцев 2024 года индустриальный рост составил 4,5 процента. Обрабатывающий сектор прибавил 8,1 процента, машиностроение — почти 20 процентов.
В то же время в экономике сохраняется дисбаланс, продолжил Путин
. Он пояснил, что это связано с непростыми условиями.
«
"Это и внешние санкции, и наши собственные структурные ограничения, включая дефицит кадров и технологий, логистику. Эти факторы отражаются в том числе на динамике потребительских цен", — указал российский лидер.
Президент подчеркнул, что задача властей — развивать экономику предложения, увеличивать объем выпуска товаров и услуг, запускать новые инвестиционные проекты и создавать современные рабочие места во всех отраслях.
По прогнозам, по итогам года ВВП вырастет на 3,9 процента, что выше среднемировых темпов, сообщил Путин.