https://ria.ru/20241028/bezrabotitsa-1980502031.html

Путин заявил о рекордно низком уровне безработицы

Путин заявил о рекордно низком уровне безработицы - РИА Новости, 28.10.2024

Путин заявил о рекордно низком уровне безработицы

Уровень безработицы в России держится на рекордно низком уровне, сообщил Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T14:04

2024-10-28T14:04

2024-10-28T14:41

россия

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Уровень безработицы в России держится на рекордно низком уровне, сообщил Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам."Безработица в России третий месяц подряд находится на рекордно низком уровне — 2,4 процента. Что особенно важно — сокращается безработица среди молодежи в возрасте до 25 лет, сейчас она менее девяти процентов", — сказал президент.Он отметил, что с опережением растет промышленность, в том числе высокотехнологичная. За восемь месяцев 2024 года индустриальный рост составил 4,5 процента. Обрабатывающий сектор прибавил 8,1 процента, машиностроение — почти 20 процентов.В то же время в экономике сохраняется дисбаланс, продолжил Путин. Он пояснил, что это связано с непростыми условиями."Это и внешние санкции, и наши собственные структурные ограничения, включая дефицит кадров и технологий, логистику. Эти факторы отражаются в том числе на динамике потребительских цен", — указал российский лидер.Президент подчеркнул, что задача властей — развивать экономику предложения, увеличивать объем выпуска товаров и услуг, запускать новые инвестиционные проекты и создавать современные рабочие места во всех отраслях.По прогнозам, по итогам года ВВП вырастет на 3,9 процента, что выше среднемировых темпов, сообщил Путин.

https://ria.ru/20241025/tsb-1980105168.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, владимир путин, экономика