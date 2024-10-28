https://ria.ru/20241028/bespilotniki-1980506099.html

В Курской области сбили еще пять беспилотников

В Курской области сбили еще пять беспилотников - РИА Новости, 28.10.2024

В Курской области сбили еще пять беспилотников

Губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил о еще пяти сбитых в регионе украинских БПЛА. РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T14:31

2024-10-28T14:31

2024-10-28T14:34

специальная военная операция на украине

курская область

алексей смирнов (политик)

происшествия

украина

вооруженные силы украины

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РЯЗАНЬ, 28 окт - РИА Новости. Губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил о еще пяти сбитых в регионе украинских БПЛА.Ранее Смирнов сообщал, что ПВО отражает атаку украинских БПЛА, в небе Курской области сбито три беспилотника."Сбито еще 5 украинских БПЛА самолетного типа в курском небе", - написал Смирнов в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

украина

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Наталья Макарова

курская область, алексей смирнов (политик) , происшествия, украина, вооруженные силы украины