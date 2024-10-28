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Над Донецком и Макеевкой за неделю сорвали более ста атак беспилотников - РИА Новости, 28.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:32 28.10.2024
https://ria.ru/20241028/bespilotniki-1980432648.html
Над Донецком и Макеевкой за неделю сорвали более ста атак беспилотников
Над Донецком и Макеевкой за неделю сорвали более ста атак беспилотников - РИА Новости, 28.10.2024
Над Донецком и Макеевкой за неделю сорвали более ста атак беспилотников
Более ста атак украинских беспилотников сорваны за минувшую неделю над Донецком и его городом-спутником Макеевкой, сообщает штаб обороны ДНР. РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T08:32
2024-10-28T08:32
специальная военная операция на украине
макеевка
донецкая народная республика
кировский район
безопасность
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ДОНЕЦК, 28 окт – РИА Новости. Более ста атак украинских беспилотников сорваны за минувшую неделю над Донецком и его городом-спутником Макеевкой, сообщает штаб обороны ДНР. "За прошедшую неделю системой защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" над Донецком и Макеевкой сорваны 102 террористические атаки украинских беспилотников", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале штаба. В частности, в Кировском районе Донецка вблизи одного из гражданских объектов хранения горюче-смазочных материалов перехвачен ударный FPV-дрон, который нес на борту самодельное взрывное устройство на базе кумулятивного боеприпаса; в Куйбышевском районе вблизи одной из котельных подавлен беспилотник, осуществлявший разведку местности. "Взрывотехники УФСБ России по Донецкой Народной Республике с помощью специальных технических средств отключили органы управления беспилотников, и уничтожили взрывоопасные предметы на специализированном полигоне", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20241026/bespilotnik-1980215314.html
https://ria.ru/20241027/obstrel-1980330848.html
макеевка
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макеевка, донецкая народная республика, кировский район, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Кировский район, Безопасность
Над Донецком и Макеевкой за неделю сорвали более ста атак беспилотников

Над Донецком и Макеевкой за неделю сорвали более ста атак украинских БПЛА

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт
Командный пункт - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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ДОНЕЦК, 28 окт – РИА Новости. Более ста атак украинских беспилотников сорваны за минувшую неделю над Донецком и его городом-спутником Макеевкой, сообщает штаб обороны ДНР.
"За прошедшую неделю системой защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" над Донецком и Макеевкой сорваны 102 террористические атаки украинских беспилотников", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале штаба.
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В частности, в Кировском районе Донецка вблизи одного из гражданских объектов хранения горюче-смазочных материалов перехвачен ударный FPV-дрон, который нес на борту самодельное взрывное устройство на базе кумулятивного боеприпаса; в Куйбышевском районе вблизи одной из котельных подавлен беспилотник, осуществлявший разведку местности.
"Взрывотехники УФСБ России по Донецкой Народной Республике с помощью специальных технических средств отключили органы управления беспилотников, и уничтожили взрывоопасные предметы на специализированном полигоне", - отмечается в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеМакеевкаДонецкая Народная РеспубликаКировский районБезопасность
 
 
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