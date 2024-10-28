https://ria.ru/20241028/bespilotniki-1980432648.html

Над Донецком и Макеевкой за неделю сорвали более ста атак беспилотников

Над Донецком и Макеевкой за неделю сорвали более ста атак беспилотников - РИА Новости, 28.10.2024

Над Донецком и Макеевкой за неделю сорвали более ста атак беспилотников

Более ста атак украинских беспилотников сорваны за минувшую неделю над Донецком и его городом-спутником Макеевкой, сообщает штаб обороны ДНР. РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T08:32

2024-10-28T08:32

2024-10-28T08:32

специальная военная операция на украине

макеевка

донецкая народная республика

кировский район

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_4f0bf63bff0fe94023f7b5113248919c.jpg

ДОНЕЦК, 28 окт – РИА Новости. Более ста атак украинских беспилотников сорваны за минувшую неделю над Донецком и его городом-спутником Макеевкой, сообщает штаб обороны ДНР. "За прошедшую неделю системой защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" над Донецком и Макеевкой сорваны 102 террористические атаки украинских беспилотников", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале штаба. В частности, в Кировском районе Донецка вблизи одного из гражданских объектов хранения горюче-смазочных материалов перехвачен ударный FPV-дрон, который нес на борту самодельное взрывное устройство на базе кумулятивного боеприпаса; в Куйбышевском районе вблизи одной из котельных подавлен беспилотник, осуществлявший разведку местности. "Взрывотехники УФСБ России по Донецкой Народной Республике с помощью специальных технических средств отключили органы управления беспилотников, и уничтожили взрывоопасные предметы на специализированном полигоне", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20241026/bespilotnik-1980215314.html

https://ria.ru/20241027/obstrel-1980330848.html

макеевка

донецкая народная республика

кировский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

макеевка, донецкая народная республика, кировский район, безопасность