https://ria.ru/20241028/benzin-1980532198.html

Стоимость бензина Аи-95 в Москве за неделю снизилась на четыре копейки

Стоимость бензина Аи-95 в Москве за неделю снизилась на четыре копейки - РИА Новости, 28.10.2024

Стоимость бензина Аи-95 в Москве за неделю снизилась на четыре копейки

Средняя цена марки бензина Аи-95 на московских АЗС за неделю с 21 по 28 октября снизилась на 4 копейки, до 60,02 рубля за литр, следует из данных Московской... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T16:33

2024-10-28T16:33

2024-10-28T16:33

экономика

цены на нефть

россия

александр новак

евразийский экономический союз

аи-95

аи-92

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Средняя цена марки бензина Аи-95 на московских АЗС за неделю с 21 по 28 октября снизилась на 4 копейки, до 60,02 рубля за литр, следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА). Снижение цены было обеспечено заправками "Нефтьмагистрали". При этом за отчетный период стоимость бензина Аи-92 поднялась в среднем на 6 копеек, до 54,18 рубля за литр, Аи-100 - на 15 копеек, до 82,54 рубля. Стоимость дизельного топлива за неделю выросла на 11 копеек - до 66,52 рубля за литр. Цена не изменилась только в двух сетях АЗС из семи, по которым произведен расчет, - "Транс АЗС" и "Нефтьмагистрали". В России с 1 марта действует запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС. В конце мая запрет был временно снят, а с августа его действие возобновилось. Правительство решило продлить эмбарго до конца года для поддержания стабильности на рынке в период сезонного спроса и планового ремонта на НПЗ. Ранее в октябре вице-премьер РФ Александр Новак поручил проработать механизмы закрытия возможных "серых" схем экспорта дизтоплива из России в страны ЕАЭС. При этом, по его словам, дополнительных действий для ограничения экспорта дизельного топлива непроизводителями не нужно, заградительной пошлины достаточно.

https://ria.ru/20240319/benzin-1934143231.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, цены на нефть, россия, александр новак, евразийский экономический союз, аи-95, аи-92