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Стоимость бензина Аи-95 в Москве за неделю снизилась на четыре копейки - РИА Новости, 28.10.2024
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16:33 28.10.2024
https://ria.ru/20241028/benzin-1980532198.html
Стоимость бензина Аи-95 в Москве за неделю снизилась на четыре копейки
Стоимость бензина Аи-95 в Москве за неделю снизилась на четыре копейки - РИА Новости, 28.10.2024
Стоимость бензина Аи-95 в Москве за неделю снизилась на четыре копейки
Средняя цена марки бензина Аи-95 на московских АЗС за неделю с 21 по 28 октября снизилась на 4 копейки, до 60,02 рубля за литр, следует из данных Московской... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T16:33
2024-10-28T16:33
экономика
цены на нефть
россия
александр новак
евразийский экономический союз
аи-95
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Средняя цена марки бензина Аи-95 на московских АЗС за неделю с 21 по 28 октября снизилась на 4 копейки, до 60,02 рубля за литр, следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА). Снижение цены было обеспечено заправками "Нефтьмагистрали". При этом за отчетный период стоимость бензина Аи-92 поднялась в среднем на 6 копеек, до 54,18 рубля за литр, Аи-100 - на 15 копеек, до 82,54 рубля. Стоимость дизельного топлива за неделю выросла на 11 копеек - до 66,52 рубля за литр. Цена не изменилась только в двух сетях АЗС из семи, по которым произведен расчет, - "Транс АЗС" и "Нефтьмагистрали". В России с 1 марта действует запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС. В конце мая запрет был временно снят, а с августа его действие возобновилось. Правительство решило продлить эмбарго до конца года для поддержания стабильности на рынке в период сезонного спроса и планового ремонта на НПЗ. Ранее в октябре вице-премьер РФ Александр Новак поручил проработать механизмы закрытия возможных "серых" схем экспорта дизтоплива из России в страны ЕАЭС. При этом, по его словам, дополнительных действий для ограничения экспорта дизельного топлива непроизводителями не нужно, заградительной пошлины достаточно.
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экономика, цены на нефть, россия, александр новак, евразийский экономический союз, аи-95, аи-92
Экономика, Цены на нефть, Россия, Александр Новак, Евразийский экономический союз, АИ-95, АИ-92
Стоимость бензина Аи-95 в Москве за неделю снизилась на четыре копейки

Средняя цена бензина Аи-95 на АЗС в Москве за неделю снизилась на четыре копейки

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтозаправочная станция (АЗС)
Автозаправочная станция (АЗС) - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автозаправочная станция (АЗС). Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Средняя цена марки бензина Аи-95 на московских АЗС за неделю с 21 по 28 октября снизилась на 4 копейки, до 60,02 рубля за литр, следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА).
Снижение цены было обеспечено заправками "Нефтьмагистрали".
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При этом за отчетный период стоимость бензина Аи-92 поднялась в среднем на 6 копеек, до 54,18 рубля за литр, Аи-100 - на 15 копеек, до 82,54 рубля.
Стоимость дизельного топлива за неделю выросла на 11 копеек - до 66,52 рубля за литр. Цена не изменилась только в двух сетях АЗС из семи, по которым произведен расчет, - "Транс АЗС" и "Нефтьмагистрали".
В России с 1 марта действует запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС. В конце мая запрет был временно снят, а с августа его действие возобновилось. Правительство решило продлить эмбарго до конца года для поддержания стабильности на рынке в период сезонного спроса и планового ремонта на НПЗ.
Ранее в октябре вице-премьер РФ Александр Новак поручил проработать механизмы закрытия возможных "серых" схем экспорта дизтоплива из России в страны ЕАЭС. При этом, по его словам, дополнительных действий для ограничения экспорта дизельного топлива непроизводителями не нужно, заградительной пошлины достаточно.
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ЭкономикаЦены на нефтьРоссияАлександр НовакЕвразийский экономический союзАИ-95АИ-92
 
 
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