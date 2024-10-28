Рейтинг@Mail.ru
Белоусов поздравил российских бойцов с освобождением Цукурино - РИА Новости, 28.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:27 28.10.2024
https://ria.ru/20241028/belousov-1980491657.html
Белоусов поздравил российских бойцов с освобождением Цукурино
Белоусов поздравил российских бойцов с освобождением Цукурино - РИА Новости, 28.10.2024
Белоусов поздравил российских бойцов с освобождением Цукурино
Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 114-й отдельной мотострелковой бригады с освобождением Цукурино в ДНР, сообщило Минобороны РФ,... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T13:27
2024-10-28T13:27
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
андрей белоусов
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0d/1945503477_0:41:2862:1650_1920x0_80_0_0_fa7380192cc48e6ad2dde12a11f388e0.jpg
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 114-й отдельной мотострелковой бригады с освобождением Цукурино в ДНР, сообщило Минобороны РФ, соответствующая телеграмма опубликована в Telegram-канале МО.Об освобождении населенного пункта подразделениями группировки российских войск "Центр" министерство сообщило в понедельник. "В ходе проведения специальной военной операции соединение выполняет боевые задачи на самых сложных направлениях. В упорных боях с неонацистами военнослужащие бригады, проявляя образцы храбрости и отваги, решительно громят врага на донецкой земле", - говорится в телеграмме Белоусова. Министр отметил, что бригада уверенно продвигается на красноармейском направлении, а также то, что в результате ее решительных действий противник понес существенные потери. Глава российского оборонного ведомства поблагодарил военнослужащих за успешное выполнение боевых задач и верность воинской присяге, а также выразил уверенность, что они продолжат с честью служить России и надежно обеспечивать ее безопасность. "Мы всегда будем помнить подвиги защитников Родины, отдавших жизнь за ее целостность и неприкосновенность", - заключил Белоусов.
https://ria.ru/20240927/belousov-1975129068.html
https://ria.ru/20241009/belousov-1977218341.html
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0d/1945503477_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ecc92dd92ac36469c35acde6222f306e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, донецкая народная республика, андрей белоусов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Андрей Белоусов, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Белоусов поздравил российских бойцов с освобождением Цукурино

Белоусов поздравил 114-ю мотострелковую бригаду с освобождением Цукурино в ДНР

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкАндрей Белоусов
Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Андрей Белоусов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 114-й отдельной мотострелковой бригады с освобождением Цукурино в ДНР, сообщило Минобороны РФ, соответствующая телеграмма опубликована в Telegram-канале МО.
Об освобождении населенного пункта подразделениями группировки российских войск "Центр" министерство сообщило в понедельник.
Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
Белоусов встретился с военкорами
27 сентября, 17:26
"В ходе проведения специальной военной операции соединение выполняет боевые задачи на самых сложных направлениях. В упорных боях с неонацистами военнослужащие бригады, проявляя образцы храбрости и отваги, решительно громят врага на донецкой земле", - говорится в телеграмме Белоусова.
Министр отметил, что бригада уверенно продвигается на красноармейском направлении, а также то, что в результате ее решительных действий противник понес существенные потери.
Глава российского оборонного ведомства поблагодарил военнослужащих за успешное выполнение боевых задач и верность воинской присяге, а также выразил уверенность, что они продолжат с честью служить России и надежно обеспечивать ее безопасность.
"Мы всегда будем помнить подвиги защитников Родины, отдавших жизнь за ее целостность и неприкосновенность", - заключил Белоусов.
Все сделаем – Белоусов пообещал помочь раненому в зоне СВО военному - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
Стало известно, что Белоусов шепотом сказал раненому бойцу
9 октября, 15:05
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаАндрей БелоусовВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала