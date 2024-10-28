https://ria.ru/20241028/belousov-1980491657.html

Белоусов поздравил российских бойцов с освобождением Цукурино

Белоусов поздравил российских бойцов с освобождением Цукурино - РИА Новости, 28.10.2024

Белоусов поздравил российских бойцов с освобождением Цукурино

Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 114-й отдельной мотострелковой бригады с освобождением Цукурино в ДНР, сообщило Минобороны РФ,... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T13:27

2024-10-28T13:27

2024-10-28T13:27

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

андрей белоусов

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 114-й отдельной мотострелковой бригады с освобождением Цукурино в ДНР, сообщило Минобороны РФ, соответствующая телеграмма опубликована в Telegram-канале МО.Об освобождении населенного пункта подразделениями группировки российских войск "Центр" министерство сообщило в понедельник. "В ходе проведения специальной военной операции соединение выполняет боевые задачи на самых сложных направлениях. В упорных боях с неонацистами военнослужащие бригады, проявляя образцы храбрости и отваги, решительно громят врага на донецкой земле", - говорится в телеграмме Белоусова. Министр отметил, что бригада уверенно продвигается на красноармейском направлении, а также то, что в результате ее решительных действий противник понес существенные потери. Глава российского оборонного ведомства поблагодарил военнослужащих за успешное выполнение боевых задач и верность воинской присяге, а также выразил уверенность, что они продолжат с честью служить России и надежно обеспечивать ее безопасность. "Мы всегда будем помнить подвиги защитников Родины, отдавших жизнь за ее целостность и неприкосновенность", - заключил Белоусов.

https://ria.ru/20240927/belousov-1975129068.html

https://ria.ru/20241009/belousov-1977218341.html

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россия, донецкая народная республика, андрей белоусов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)