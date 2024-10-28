https://ria.ru/20241028/belousov-1980491657.html
Белоусов поздравил российских бойцов с освобождением Цукурино
Белоусов поздравил российских бойцов с освобождением Цукурино - РИА Новости, 28.10.2024
Белоусов поздравил российских бойцов с освобождением Цукурино
Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 114-й отдельной мотострелковой бригады с освобождением Цукурино в ДНР, сообщило Минобороны РФ,... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T13:27
2024-10-28T13:27
2024-10-28T13:27
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вооруженные силы рф
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 114-й отдельной мотострелковой бригады с освобождением Цукурино в ДНР, сообщило Минобороны РФ, соответствующая телеграмма опубликована в Telegram-канале МО.Об освобождении населенного пункта подразделениями группировки российских войск "Центр" министерство сообщило в понедельник. "В ходе проведения специальной военной операции соединение выполняет боевые задачи на самых сложных направлениях. В упорных боях с неонацистами военнослужащие бригады, проявляя образцы храбрости и отваги, решительно громят врага на донецкой земле", - говорится в телеграмме Белоусова. Министр отметил, что бригада уверенно продвигается на красноармейском направлении, а также то, что в результате ее решительных действий противник понес существенные потери. Глава российского оборонного ведомства поблагодарил военнослужащих за успешное выполнение боевых задач и верность воинской присяге, а также выразил уверенность, что они продолжат с честью служить России и надежно обеспечивать ее безопасность. "Мы всегда будем помнить подвиги защитников Родины, отдавших жизнь за ее целостность и неприкосновенность", - заключил Белоусов.
https://ria.ru/20240927/belousov-1975129068.html
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россия, донецкая народная республика, андрей белоусов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Андрей Белоусов, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Белоусов поздравил российских бойцов с освобождением Цукурино
Белоусов поздравил 114-ю мотострелковую бригаду с освобождением Цукурино в ДНР
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.
Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 114-й отдельной мотострелковой бригады с освобождением Цукурино в ДНР, сообщило Минобороны РФ, соответствующая телеграмма опубликована в Telegram-канале
МО.
Об освобождении населенного пункта подразделениями группировки российских войск "Центр" министерство сообщило в понедельник.
"В ходе проведения специальной военной операции соединение выполняет боевые задачи на самых сложных направлениях. В упорных боях с неонацистами военнослужащие бригады, проявляя образцы храбрости и отваги, решительно громят врага на донецкой земле", - говорится в телеграмме Белоусова.
Министр отметил, что бригада уверенно продвигается на красноармейском направлении, а также то, что в результате ее решительных действий противник понес существенные потери.
Глава российского оборонного ведомства поблагодарил военнослужащих за успешное выполнение боевых задач и верность воинской присяге, а также выразил уверенность, что они продолжат с честью служить России и надежно обеспечивать ее безопасность.
"Мы всегда будем помнить подвиги защитников Родины, отдавших жизнь за ее целостность и неприкосновенность", - заключил Белоусов.