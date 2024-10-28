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Дрон ВСУ врезался в многоквартирный дом в Белгороде - РИА Новости, 28.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:55 28.10.2024 (обновлено: 14:07 28.10.2024)
https://ria.ru/20241028/belgorod-1980500115.html
Дрон ВСУ врезался в многоквартирный дом в Белгороде
Дрон ВСУ врезался в многоквартирный дом в Белгороде - РИА Новости, 28.10.2024
Дрон ВСУ врезался в многоквартирный дом в Белгороде
Украинский дрон врезался в многоквартирный дом в Белгороде, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T13:55
2024-10-28T14:07
белгород
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
вячеслав гладков
россия
происшествия
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БЕЛГОРОД, 28 окт - РИА Новости. Украинский дрон врезался в многоквартирный дом в Белгороде, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В Белгороде беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом. По предварительной информации, пострадавших нет. В результате атаки в доме на шести этажах повреждены окна, балконы и фасад", - написал Гладков.Глава региона добавил, что оперативные службы работают на месте, информация о последствиях уточняется.
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белгород, вооруженные силы украины, вячеслав гладков, россия, происшествия
Белгород, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Вячеслав Гладков, Россия, Происшествия
Дрон ВСУ врезался в многоквартирный дом в Белгороде

Гладков: дрон ВСУ врезался в дом в Белгороде, предварительно, никто не пострадал

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкВид на центральную часть Белгорода
Вид на центральную часть Белгорода - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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Вид на центральную часть Белгорода. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 28 окт - РИА Новости. Украинский дрон врезался в многоквартирный дом в Белгороде, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"В Белгороде беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом. По предварительной информации, пострадавших нет. В результате атаки в доме на шести этажах повреждены окна, балконы и фасад", - написал Гладков.
Глава региона добавил, что оперативные службы работают на месте, информация о последствиях уточняется.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородВооруженные силы УкраиныВячеслав ГладковРоссияПроисшествия
 
 
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