https://ria.ru/20241028/belgorod-1980500115.html

Дрон ВСУ врезался в многоквартирный дом в Белгороде

Дрон ВСУ врезался в многоквартирный дом в Белгороде - РИА Новости, 28.10.2024

Дрон ВСУ врезался в многоквартирный дом в Белгороде

Украинский дрон врезался в многоквартирный дом в Белгороде, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T13:55

2024-10-28T13:55

2024-10-28T14:07

белгород

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

вячеслав гладков

россия

происшествия

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БЕЛГОРОД, 28 окт - РИА Новости. Украинский дрон врезался в многоквартирный дом в Белгороде, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В Белгороде беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом. По предварительной информации, пострадавших нет. В результате атаки в доме на шести этажах повреждены окна, балконы и фасад", - написал Гладков.Глава региона добавил, что оперативные службы работают на месте, информация о последствиях уточняется.

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белгород, вооруженные силы украины, вячеслав гладков, россия, происшествия