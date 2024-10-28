https://ria.ru/20241028/balitskij-1980601813.html

Балицкий назвал укрепления ВСУ в Запорожской области классикой отмыва денег

Балицкий назвал укрепления ВСУ в Запорожской области классикой отмыва денег - РИА Новости, 28.10.2024

Балицкий назвал укрепления ВСУ в Запорожской области классикой отмыва денег

Заявления украинских властей города Запорожье о завершении строительства второй линии обороны на подконтрольной Украине части области являются пустыми словами,... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T23:12

2024-10-28T23:12

2024-10-28T23:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости. Заявления украинских властей города Запорожье о завершении строительства второй линии обороны на подконтрольной Украине части области являются пустыми словами, а сами укрепления являются средством отмыва и освоения денег, написал в Telegram-канале губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров ранее заявил, что строительство фортификационных сооружений в подконтрольной ВСУ части региона почти закончено: "вторая линия уже закончена на 99,9%, а третью завершат в ближайшие недели". В свою очередь, Балицкий раскритиковал заявления запорожских властей. "Мы, конечно, знаем, что значит украинское "99,9" и "будет закончено в ближайшую неделю". Это пустые слова для легковерных, все их укрепления и обороны – это классика отмыва и осваивания денег. Более четырех миллиардов долларов уже освоили те, кто заседает в Запорожье и более года пытается выстроить какие-то сооружения. Всем понятно, куда ушли эти деньги. Мы знаем, что их так называемые фортификационные сооружения за год изменились только на один ряд противотанковых надолбов. Видимо, отливали их в самой Европе", – написал Балицкий. Он отметил, что при украинской коррупции один противотанковый ёж оплачивают десятком жизней простых украинцев. Владимир Зеленский ранее сообщал, что на Украине начато строительство трех линий фортификационных сооружений протяженностью 2 тысячи километров. Украинский парламентарий Александр Дубинский в мае обвинил главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова в хищении денег, выделенных на строительство фортификационных сооружений. Депутат Верховной рады Михаил Бондарь в июне заявлял, что на Украине заведено около 30 уголовных дел в связи с растратами средств при строительстве укреплений на общую сумму в 20 миллиардов гривен (более 49 миллионов долларов). Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.

https://ria.ru/20241023/ssha-1979418485.html

https://ria.ru/20241017/ukraina-1978622549.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, запорожье, украина, запорожская область, евгений балицкий, владимир зеленский, александр дубинский, запорожская областная государственная администрация, вооруженные силы украины, верховная рада украины