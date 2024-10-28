Балицкий назвал укрепления ВСУ в Запорожской области классикой отмыва денег
Балицкий назвал заявления Киева о второй линии обороны Запорожья пустыми словами
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий . Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости. Заявления украинских властей города Запорожье о завершении строительства второй линии обороны на подконтрольной Украине части области являются пустыми словами, а сами укрепления являются средством отмыва и освоения денег, написал в Telegram-канале губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров ранее заявил, что строительство фортификационных сооружений в подконтрольной ВСУ части региона почти закончено: "вторая линия уже закончена на 99,9%, а третью завершат в ближайшие недели".
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В свою очередь, Балицкий раскритиковал заявления запорожских властей.
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"Мы, конечно, знаем, что значит украинское "99,9" и "будет закончено в ближайшую неделю". Это пустые слова для легковерных, все их укрепления и обороны – это классика отмыва и осваивания денег. Более четырех миллиардов долларов уже освоили те, кто заседает в Запорожье и более года пытается выстроить какие-то сооружения. Всем понятно, куда ушли эти деньги. Мы знаем, что их так называемые фортификационные сооружения за год изменились только на один ряд противотанковых надолбов. Видимо, отливали их в самой Европе", – написал Балицкий.
Он отметил, что при украинской коррупции один противотанковый ёж оплачивают десятком жизней простых украинцев.
Владимир Зеленский ранее сообщал, что на Украине начато строительство трех линий фортификационных сооружений протяженностью 2 тысячи километров.
Украинский парламентарий Александр Дубинский в мае обвинил главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова в хищении денег, выделенных на строительство фортификационных сооружений. Депутат Верховной рады Михаил Бондарь в июне заявлял, что на Украине заведено около 30 уголовных дел в связи с растратами средств при строительстве укреплений на общую сумму в 20 миллиардов гривен (более 49 миллионов долларов).
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
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