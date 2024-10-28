https://ria.ru/20241028/balanin-1980497683.html
Глава ФОМС рассказал, как мошенники предлагали ему обновить полис ОМС
Глава ФОМС рассказал, как мошенники предлагали ему обновить полис ОМС - РИА Новости, 28.10.2024
Глава ФОМС рассказал, как мошенники предлагали ему обновить полис ОМС
Глава Федерального фонда ОМС Илья Баланин рассказал, как ему звонили мошенники и предлагали обновить полис обязательного медицинского страхования. РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T13:46
2024-10-28T13:46
2024-10-28T13:46
илья баланин
происшествия
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Глава Федерального фонда ОМС Илья Баланин рассказал, как ему звонили мошенники и предлагали обновить полис обязательного медицинского страхования. "К сожалению, у нас растет объем телефонных мошенничеств. Лично мне, например, звонили в текущем году и сказали, что мой страховой медицинский полис закончился, надо его обновить, и предложили это организовать", - сказал Баланин на конгрессе "Национальное здравоохранение". Он отметил, что снизить риски для застрахованных граждан может помочь использование цифрового медицинского профиля и создание личного кабинета.
https://ria.ru/20240520/moshenniki-1947081778.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
илья баланин, происшествия
Илья Баланин, Происшествия
Глава ФОМС рассказал, как мошенники предлагали ему обновить полис ОМС
Глава ФОМС Баланин рассказал, что мошенники предлагали ему обновить полис ОМС