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Глава ФОМС рассказал, как мошенники предлагали ему обновить полис ОМС - РИА Новости, 28.10.2024
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13:46 28.10.2024
https://ria.ru/20241028/balanin-1980497683.html
Глава ФОМС рассказал, как мошенники предлагали ему обновить полис ОМС
Глава ФОМС рассказал, как мошенники предлагали ему обновить полис ОМС - РИА Новости, 28.10.2024
Глава ФОМС рассказал, как мошенники предлагали ему обновить полис ОМС
Глава Федерального фонда ОМС Илья Баланин рассказал, как ему звонили мошенники и предлагали обновить полис обязательного медицинского страхования. РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T13:46
2024-10-28T13:46
илья баланин
происшествия
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Глава Федерального фонда ОМС Илья Баланин рассказал, как ему звонили мошенники и предлагали обновить полис обязательного медицинского страхования. "К сожалению, у нас растет объем телефонных мошенничеств. Лично мне, например, звонили в текущем году и сказали, что мой страховой медицинский полис закончился, надо его обновить, и предложили это организовать", - сказал Баланин на конгрессе "Национальное здравоохранение". Он отметил, что снизить риски для застрахованных граждан может помочь использование цифрового медицинского профиля и создание личного кабинета.
https://ria.ru/20240520/moshenniki-1947081778.html
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илья баланин, происшествия
Илья Баланин, Происшествия
Глава ФОМС рассказал, как мошенники предлагали ему обновить полис ОМС

Глава ФОМС Баланин рассказал, что мошенники предлагали ему обновить полис ОМС

© РИА Новости / Сергей КиркачМедицинский полис
Медицинский полис - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© РИА Новости / Сергей Киркач
Медицинский полис. Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Глава Федерального фонда ОМС Илья Баланин рассказал, как ему звонили мошенники и предлагали обновить полис обязательного медицинского страхования.
"К сожалению, у нас растет объем телефонных мошенничеств. Лично мне, например, звонили в текущем году и сказали, что мой страховой медицинский полис закончился, надо его обновить, и предложили это организовать", - сказал Баланин на конгрессе "Национальное здравоохранение".
Он отметил, что снизить риски для застрахованных граждан может помочь использование цифрового медицинского профиля и создание личного кабинета.
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