https://ria.ru/20241028/balanin-1980497683.html

Глава ФОМС рассказал, как мошенники предлагали ему обновить полис ОМС

Глава ФОМС рассказал, как мошенники предлагали ему обновить полис ОМС - РИА Новости, 28.10.2024

Глава ФОМС рассказал, как мошенники предлагали ему обновить полис ОМС

Глава Федерального фонда ОМС Илья Баланин рассказал, как ему звонили мошенники и предлагали обновить полис обязательного медицинского страхования. РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T13:46

2024-10-28T13:46

2024-10-28T13:46

илья баланин

происшествия

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Глава Федерального фонда ОМС Илья Баланин рассказал, как ему звонили мошенники и предлагали обновить полис обязательного медицинского страхования. "К сожалению, у нас растет объем телефонных мошенничеств. Лично мне, например, звонили в текущем году и сказали, что мой страховой медицинский полис закончился, надо его обновить, и предложили это организовать", - сказал Баланин на конгрессе "Национальное здравоохранение". Он отметил, что снизить риски для застрахованных граждан может помочь использование цифрового медицинского профиля и создание личного кабинета.

https://ria.ru/20240520/moshenniki-1947081778.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

илья баланин, происшествия