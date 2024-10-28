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Липецкие аграрии в этом году обновили автопарки почти на четыре млрд рублей - РИА Новости, 28.10.2024
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Липецкая область
 
15:23 28.10.2024
https://ria.ru/20241028/avtoparki-1980516672.html
Липецкие аграрии в этом году обновили автопарки почти на четыре млрд рублей
Липецкие аграрии в этом году обновили автопарки почти на четыре млрд рублей - РИА Новости, 28.10.2024
Липецкие аграрии в этом году обновили автопарки почти на четыре млрд рублей
Предприятия агропромышленного комплекса (АПК) Липецкой области приобрели в 2024 году около 400 единиц новой сельскохозяйственной техники стоимостью 3,7... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T15:23
2024-10-28T15:23
липецкая область
игорь артамонов
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Предприятия агропромышленного комплекса (АПК) Липецкой области приобрели в 2024 году около 400 единиц новой сельскохозяйственной техники стоимостью 3,7 миллиарда рублей, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он уточнил, что автопарки предприятий пополнили 73 трактора, а также комбайны - три кормоуборочных, девять свеклоуборочных, 45 зерноуборочных комбайнов и 277 единиц прочей сельскохозяйственной техники. Губернатор отметил, что за девять месяцев знергообеспеченность сельхозпредприятий области на 100 гектаров посевной площади по суммарной номинальной мощности самоходных машин достигла 211 лошадиных сил, что превышает среднероссийский показатель. "Обеспеченность техникой липецких аграриев выше среднероссийской. Это, а также использование современных технологий и практик в сфере АПК способствует достижению высоких результатов в сельском хозяйстве", – подчеркнул губернатор Артамонов.
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игорь артамонов
Липецкая область, Игорь Артамонов

Липецкие аграрии в этом году обновили автопарки почти на четыре млрд рублей

© Фото : пресс-служа правительства Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© Фото : пресс-служа правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Предприятия агропромышленного комплекса (АПК) Липецкой области приобрели в 2024 году около 400 единиц новой сельскохозяйственной техники стоимостью 3,7 миллиарда рублей, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он уточнил, что автопарки предприятий пополнили 73 трактора, а также комбайны - три кормоуборочных, девять свеклоуборочных, 45 зерноуборочных комбайнов и 277 единиц прочей сельскохозяйственной техники.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
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24 октября, 15:31
Губернатор отметил, что за девять месяцев знергообеспеченность сельхозпредприятий области на 100 гектаров посевной площади по суммарной номинальной мощности самоходных машин достигла 211 лошадиных сил, что превышает среднероссийский показатель.
"Обеспеченность техникой липецких аграриев выше среднероссийской. Это, а также использование современных технологий и практик в сфере АПК способствует достижению высоких результатов в сельском хозяйстве", – подчеркнул губернатор Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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