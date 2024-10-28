https://ria.ru/20241028/avtoparki-1980516672.html

Липецкие аграрии в этом году обновили автопарки почти на четыре млрд рублей

Липецкие аграрии в этом году обновили автопарки почти на четыре млрд рублей - РИА Новости, 28.10.2024

Липецкие аграрии в этом году обновили автопарки почти на четыре млрд рублей

Предприятия агропромышленного комплекса (АПК) Липецкой области приобрели в 2024 году около 400 единиц новой сельскохозяйственной техники стоимостью 3,7... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T15:23

2024-10-28T15:23

2024-10-28T15:23

липецкая область

игорь артамонов

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Предприятия агропромышленного комплекса (АПК) Липецкой области приобрели в 2024 году около 400 единиц новой сельскохозяйственной техники стоимостью 3,7 миллиарда рублей, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он уточнил, что автопарки предприятий пополнили 73 трактора, а также комбайны - три кормоуборочных, девять свеклоуборочных, 45 зерноуборочных комбайнов и 277 единиц прочей сельскохозяйственной техники. Губернатор отметил, что за девять месяцев знергообеспеченность сельхозпредприятий области на 100 гектаров посевной площади по суммарной номинальной мощности самоходных машин достигла 211 лошадиных сил, что превышает среднероссийский показатель. "Обеспеченность техникой липецких аграриев выше среднероссийской. Это, а также использование современных технологий и практик в сфере АПК способствует достижению высоких результатов в сельском хозяйстве", – подчеркнул губернатор Артамонов.

https://ria.ru/20241024/studenty-1979828743.html

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Артем Смирнов

игорь артамонов