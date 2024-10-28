https://ria.ru/20241028/ataka-1980513145.html
Украинский коптер атаковал машину в Курской области, погибли два человека
Украинский коптер атаковал машину в Курской области, погибли два человека - РИА Новости, 28.10.2024
Украинский коптер атаковал машину в Курской области, погибли два человека
Два жителя Курской области погибли при атаке беспилотника ВСУ, сообщил губернатор Алексей Смирнов в Telegram-канале. РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T15:03
2024-10-28T15:03
2024-10-28T15:23
специальная военная операция на украине
курская область
происшествия
льговский район
алексей смирнов (политик)
украина
вооруженные силы украины
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КУРСК, 28 окт — РИА Новости. Два жителя Курской области погибли при атаке беспилотника ВСУ, сообщил губернатор Алексей Смирнов в Telegram-канале."Украинский коптер атаковал автомобиль мирного жителя, было сброшено два взрывных устройства. Двое молодых людей, которые находились внутри, скончались на месте", — говорится в публикации.Атака произошла утром 28 октября в Льговском районе.В регионе продолжается операция по выдавливанию украинских войск с приграничной территории. В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20241016/evropa-1978215315.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, происшествия, льговский район, алексей смирнов (политик) , украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Происшествия, Льговский район, Алексей Смирнов (политик) , Украина, Вооруженные силы Украины
Украинский коптер атаковал машину в Курской области, погибли два человека
Смирнов: в Курской области коптер ВСУ атаковал автомобиль, погибли два человека