https://ria.ru/20241028/ataka-1980513145.html

Украинский коптер атаковал машину в Курской области, погибли два человека

Украинский коптер атаковал машину в Курской области, погибли два человека - РИА Новости, 28.10.2024

Украинский коптер атаковал машину в Курской области, погибли два человека

Два жителя Курской области погибли при атаке беспилотника ВСУ, сообщил губернатор Алексей Смирнов в Telegram-канале. РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T15:03

2024-10-28T15:03

2024-10-28T15:23

специальная военная операция на украине

курская область

происшествия

льговский район

алексей смирнов (политик)

украина

вооруженные силы украины

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КУРСК, 28 окт — РИА Новости. Два жителя Курской области погибли при атаке беспилотника ВСУ, сообщил губернатор Алексей Смирнов в Telegram-канале."Украинский коптер атаковал автомобиль мирного жителя, было сброшено два взрывных устройства. Двое молодых людей, которые находились внутри, скончались на месте", — говорится в публикации.Атака произошла утром 28 октября в Льговском районе.В регионе продолжается операция по выдавливанию украинских войск с приграничной территории. В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20241016/evropa-1978215315.html

курская область

льговский район

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

курская область, происшествия, льговский район, алексей смирнов (политик) , украина, вооруженные силы украины