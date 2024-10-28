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Грузооборот портов Астраханской области вырос на 27% - РИА Новости, 28.10.2024
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Астраханская область
 
17:55 28.10.2024
https://ria.ru/20241028/astrakhan-1980551420.html
Грузооборот портов Астраханской области вырос на 27%
Грузооборот портов Астраханской области вырос на 27% - РИА Новости, 28.10.2024
Грузооборот портов Астраханской области вырос на 27%
Грузооборот портов Астраханской области за девять месяцев текущего года вырос на 27 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил почти РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T17:55
2024-10-28T17:55
астраханская область
астраханская область
астрахань
игорь бабушкин
росморпорт
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 окт - РИА Новости. Грузооборот портов Астраханской области за девять месяцев текущего года вырос на 27 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил почти 4 миллиона тонн, сообщает администрация губернатора региона. "Грузооборот портов Астраханской области с января по сентябрь 2024 года вырос на 27%. По предварительным данным Росморпорта, он составил почти 4 миллиона тонн", - говорится в сообщении. По информации министерства промышленности, торговли и энергетики Астраханской области, перевалка импортных грузов через морские порты Астрахань и Оля за девять месяцев 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 55%, экспортных - на 20%. По итогам третьего квартала лидерами перевалки остаются АО "Морской торговый порт Оля" (909,1 тысячи тонн), ПАО "Астраханский порт" (693,3 тысячи тонн), АО "Астраханский морской порт" (574,1 тысячи тонн). Ожидается, что порт Оля выйдет на рекордные за всю историю порта цифры по объему перевалки в 1 миллион тонн. Основная номенклатура грузов портового комплекса Астраханской области по итогам девяти месяцев 2024 года - зерно. В два раза увеличилась перевалка полипропилена и цемента, практически в четыре раза - перевалка бумаги. Перевалка химических изделий и удобрений стала больше на 46%. Эти достижения стали возможны благодаря мерам по развитию транскаспийского участка МТК "Север-Юг". "В период зимней навигации по каналу осуществляется ледокольная проводка судов. В этом году ледокольный флот Каспийского бассейна будет усилен по инициативе губернатора Игоря Бабушкина. В дополнение к трем ледоколам, обеспечивающим проводки судов в морских портах Астрахань и Оля, в регион пришел ледокол "Капитан Зарубин"", - приводятся в сообщении слова министра промышленности, торговли и энергетики региона Ильи Волынского.
https://ria.ru/20241017/shkola-1978491261.html
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астраханская область, астрахань, игорь бабушкин, росморпорт
Астраханская область, Астраханская область, Астрахань, Игорь Бабушкин, Росморпорт

Грузооборот портов Астраханской области вырос на 27%

CC BY-SA 4.0 / Astrakhan-musei / Астраханский кремль с высоты птичьего полета (cropped a photo)Астраханский кремль
Астраханский кремль - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
CC BY-SA 4.0 / Astrakhan-musei / Астраханский кремль с высоты птичьего полета (cropped a photo)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 окт - РИА Новости. Грузооборот портов Астраханской области за девять месяцев текущего года вырос на 27 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил почти 4 миллиона тонн, сообщает администрация губернатора региона.
"Грузооборот портов Астраханской области с января по сентябрь 2024 года вырос на 27%. По предварительным данным Росморпорта, он составил почти 4 миллиона тонн", - говорится в сообщении.
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По информации министерства промышленности, торговли и энергетики Астраханской области, перевалка импортных грузов через морские порты Астрахань и Оля за девять месяцев 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 55%, экспортных - на 20%.
По итогам третьего квартала лидерами перевалки остаются АО "Морской торговый порт Оля" (909,1 тысячи тонн), ПАО "Астраханский порт" (693,3 тысячи тонн), АО "Астраханский морской порт" (574,1 тысячи тонн). Ожидается, что порт Оля выйдет на рекордные за всю историю порта цифры по объему перевалки в 1 миллион тонн.
Основная номенклатура грузов портового комплекса Астраханской области по итогам девяти месяцев 2024 года - зерно. В два раза увеличилась перевалка полипропилена и цемента, практически в четыре раза - перевалка бумаги. Перевалка химических изделий и удобрений стала больше на 46%. Эти достижения стали возможны благодаря мерам по развитию транскаспийского участка МТК "Север-Юг".
"В период зимней навигации по каналу осуществляется ледокольная проводка судов. В этом году ледокольный флот Каспийского бассейна будет усилен по инициативе губернатора Игоря Бабушкина. В дополнение к трем ледоколам, обеспечивающим проводки судов в морских портах Астрахань и Оля, в регион пришел ледокол "Капитан Зарубин"", - приводятся в сообщении слова министра промышленности, торговли и энергетики региона Ильи Волынского.
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Астраханская областьАстраханская областьАстраханьИгорь БабушкинРосморпорт
 
 
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