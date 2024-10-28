https://ria.ru/20241028/armija-1980525295.html

Израиль зафиксировал около 30 запусков снарядов из Ливана

Израиль зафиксировал около 30 запусков снарядов из Ливана - РИА Новости, 28.10.2024

Израиль зафиксировал около 30 запусков снарядов из Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала около 30 запусков снарядов, выпущенных со стороны Ливана по северным территориям Израиля, часть объектов была... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T16:14

2024-10-28T16:14

2024-10-28T16:14

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хезболла

хамас

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала около 30 запусков снарядов, выпущенных со стороны Ливана по северным территориям Израиля, часть объектов была перехвачена системами ПВО, сообщила в понедельник пресс-служба армии. "После сирен воздушной тревоги, прозвучавших между 14.33 и 14.34 (время совпадает с мск – ред.) в районах Западной Галилеи и Верхней Галилеи, было обнаружено около 30 снарядов, выпущенных из Ливана по территории Израиля", - говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что часть объектов была перехвачена, остальные упали на открытой местности. Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более 2,6 тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.

https://ria.ru/20241028/tsakhal-1980416529.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, ливан, израиль, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024