Израиль зафиксировал около 30 запусков снарядов из Ливана
ЦАХАЛ зафиксировала около 30 запусков снарядов, выпущенных из Ливана
© AP Photo / Leo CorreaРабота израильской системы ПРО "Железный купол"
© AP Photo / Leo Correa
Работа израильской системы ПРО "Железный купол". Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала около 30 запусков снарядов, выпущенных со стороны Ливана по северным территориям Израиля, часть объектов была перехвачена системами ПВО, сообщила в понедельник пресс-служба армии.
"После сирен воздушной тревоги, прозвучавших между 14.33 и 14.34 (время совпадает с мск – ред.) в районах Западной Галилеи и Верхней Галилеи, было обнаружено около 30 снарядов, выпущенных из Ливана по территории Израиля", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что часть объектов была перехвачена, остальные упали на открытой местности.
Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более 2,6 тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
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