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Обогнавшие время. Трейлер - РИА Новости, 28.10.2024
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17:00 28.10.2024 (обновлено: 17:18 28.10.2024)
https://ria.ru/20241028/arkhitektura-1980537228.html
Обогнавшие время. Трейлер
Обогнавшие время. Трейлер - РИА Новости, 28.10.2024
Обогнавшие время. Трейлер
Какие идеи инженера Владимира Шухова вдохновляют архитекторов по всему миру? Почему Екатерина II поручила создание лифта для Зимнего дворца изобретателю Ивану Кулибину? За что Красноярский железнодорожный мост получил гран-при Всемирной выставки в Париже, и в чем уникальность Новосибирского театра оперы и балета — крупнейшего во всей Евразии.
2024-10-28T17:00
2024-10-28T17:18
подкаст
президентский фонд культурных инициатив
архитектура
архитекторы
история
владимир шухов
технологии
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Обогнавшие время. Трейлер
Какие идеи инженера Владимира Шухова вдохновляют архитекторов по всему миру? Почему Екатерина II поручила создание лифта для Зимнего дворца изобретателю Ивану Кулибину? За что Красноярский железнодорожный мост получил гран-при Всемирной выставки в Париже, и в чем уникальность Новосибирского театра оперы и балета — крупнейшего во всей Евразии.
audio/mpeg
Обогнавшие время. Трейлер
Какие идеи инженера Владимира Шухова вдохновляют архитекторов по всему миру? Почему Екатерина II поручила создание лифта для Зимнего дворца изобретателю Ивану Кулибину? За что Красноярский железнодорожный мост получил гран-при Всемирной выставки в Париже, и в чем уникальность Новосибирского театра оперы и балета — крупнейшего во всей Евразии.
audio/mpeg
Подкаст "Обогнавшие время" расскажет об уникальном архитектурном наследии России и познакомит с выдающимися архитекторами, инженерными шедеврами и удивительными историями их создания. Каждый эпизод посвящен исчезнувшему или сохранившемуся архитектурному объекту.Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.Подписывайтесь на подкаст в приложениях Яндекс.Музыка, Apple Podcasts и других доступных агрегаторах. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста._________Редактор: Артем Буфтяк
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Новости
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РИА Новости
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5
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96
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7 495 645-6601
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подкаст, президентский фонд культурных инициатив, архитектура, архитекторы, история, владимир шухов, технологии, аудио, культура, екатерина ii, новосибирский театр оперы и балета, париж, россия
Подкаст, Президентский фонд культурных инициатив, Архитектура, Архитекторы, история, Владимир Шухов, Технологии, Культура, Екатерина II, Новосибирский театр оперы и балета, Париж, Россия

Обогнавшие время. Трейлер

Обогнавшие время. Трейлер
Вчера, 17:00
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Какие идеи инженера Владимира Шухова вдохновляют архитекторов по всему миру? Почему Екатерина II поручила создание лифта для Зимнего дворца изобретателю Ивану Кулибину? За что Красноярский железнодорожный мост получил гран-при Всемирной выставки в Париже, и в чем уникальность Новосибирского театра оперы и балета — крупнейшего во всей Евразии.
Подкаст "Обогнавшие время" расскажет об уникальном архитектурном наследии России и познакомит с выдающимися архитекторами, инженерными шедеврами и удивительными историями их создания. Каждый эпизод посвящен исчезнувшему или сохранившемуся архитектурному объекту.
Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Подписывайтесь на подкаст в приложениях Яндекс.Музыка, Apple Podcasts и других доступных агрегаторах. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
_________
Редактор: Артем Буфтяк
 
ПодкастПрезидентский фонд культурных инициативАрхитектураАрхитекторыисторияВладимир ШуховТехнологииКультураЕкатерина IIНовосибирский театр оперы и балетаПарижРоссия
 
 
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