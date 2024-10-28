https://ria.ru/20241028/arkhitektura-1980537228.html

Обогнавшие время. Трейлер

Обогнавшие время. Трейлер - РИА Новости, 28.10.2024

Обогнавшие время. Трейлер

Какие идеи инженера Владимира Шухова вдохновляют архитекторов по всему миру? Почему Екатерина II поручила создание лифта для Зимнего дворца изобретателю Ивану Кулибину? За что Красноярский железнодорожный мост получил гран-при Всемирной выставки в Париже, и в чем уникальность Новосибирского театра оперы и балета — крупнейшего во всей Евразии.

2024-10-28T17:00

2024-10-28T17:00

2024-10-28T17:18

подкаст

президентский фонд культурных инициатив

архитектура

архитекторы

история

владимир шухов

технологии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1c/1980536436_396:0:965:320_1920x0_80_0_0_ab088e2e4fad84b6f219e8851ce84907.jpg

Обогнавшие время. Трейлер Какие идеи инженера Владимира Шухова вдохновляют архитекторов по всему миру? Почему Екатерина II поручила создание лифта для Зимнего дворца изобретателю Ивану Кулибину? За что Красноярский железнодорожный мост получил гран-при Всемирной выставки в Париже, и в чем уникальность Новосибирского театра оперы и балета — крупнейшего во всей Евразии. audio/mpeg

Обогнавшие время. Трейлер Какие идеи инженера Владимира Шухова вдохновляют архитекторов по всему миру? Почему Екатерина II поручила создание лифта для Зимнего дворца изобретателю Ивану Кулибину? За что Красноярский железнодорожный мост получил гран-при Всемирной выставки в Париже, и в чем уникальность Новосибирского театра оперы и балета — крупнейшего во всей Евразии. audio/mpeg

Подкаст "Обогнавшие время" расскажет об уникальном архитектурном наследии России и познакомит с выдающимися архитекторами, инженерными шедеврами и удивительными историями их создания. Каждый эпизод посвящен исчезнувшему или сохранившемуся архитектурному объекту.Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.Подписывайтесь на подкаст в приложениях Яндекс.Музыка, Apple Podcasts и других доступных агрегаторах. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста._________Редактор: Артем Буфтяк

париж

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

подкаст, президентский фонд культурных инициатив, архитектура, архитекторы, история, владимир шухов, технологии, аудио, культура, екатерина ii, новосибирский театр оперы и балета, париж, россия