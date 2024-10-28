https://ria.ru/20241028/arashukov-1980563720.html

Арашуков готов доказать свою невиновность на полиграфе, заявил адвокат

Арашуков готов доказать свою невиновность на полиграфе, заявил адвокат - РИА Новости, 28.10.2024

Арашуков готов доказать свою невиновность на полиграфе, заявил адвокат

Бывший сенатор Рауф Арашуков готов дать показания на полиграфе о том, что он не предлагал взятку сотрудникам колонии "Черной дельфин" за улучшение условий... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T18:37

2024-10-28T18:37

2024-10-28T19:52

дело клана арашуковых

происшествия

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Бывший сенатор Рауф Арашуков готов дать показания на полиграфе о том, что он не предлагал взятку сотрудникам колонии "Черной дельфин" за улучшение условий пребывания, заявил РИА Новости его адвокат Эльмар Ализаде."Рауф Арашуков просил передать общественности, что никаких взяток не давал. Он готов пройти полиграф в режиме прямого эфира, если это возможно, и заявить, что взяток не давал", - сказал собеседник агентства.Он пояснил, что к Арашукову с апреля-мая в колонию стали наведываться представители ФСИН. Они просили его написать, что он не имеет никаких претензий к руководству колонии.Руководство УФСИН было заинтересовано, чтоб он подписал документы, чтобы они выиграли спор из-за публикации в "Московском комсомольце" о тяжелых условиях содержания заключенных.За написание такого заявления ему обещали улучшить условия. Ему начали оказывать определенные услуги, оставлять передачки сверх нормы, пояснил адвокат."После таких услуг сотрудник Нижков Александр потребовал от Арашукова подписать заявление, что он не имеет претензий, а в случае отказа за те услуги, которые ему были оказаны, ему придется заплатить. Арашуков отказался подписывать", - дополнил адвокат.Кроме того, он три раза писал заявление о переводе его в колонию в Мордовии ближе к месту проживания семьи.Адвокат также рассказал, что после того, как Арашуков стал отбывать срок в колонии "Черный дельфин", в исправительном учреждении участились проверки.После того, как комиссия из Генпрокуратуры проверила условия содержания, после выявления нарушений права заключенных стали соблюдаться, продолжительность рабочего дня была установлена в пределах нормы 8 часов, а не 12 часов, как было до проверки.После проведённой проверки сотрудники высказали претензии Арашукову, что в колонии ухудшились финансовые показатели и "Арашуков должен покрыть эти издержки".Бывший сенатор Арашуков отбывает в ИК "Черный дельфин" пожизненный срок. Мосгорсуд 27 декабря 2022 года приговорил его к пожизненному заключению и его отца Рауля Арашуковых, остальные четыре фигуранта получили сроки от 5 до 22 лет.Коллегия присяжных признала Арашуковых виновными в организации двух убийств - зампреда молодежного движения "Адэге-Хэсэ" Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова.Верховный суд России в прошлую среду приступил к пересмотру приговора в кассации. Процесс продолжится 30 октября.На прошлой неделе официальный представитель СК РФ Светлана Петренко рассказала РИА Новости, что Рауф Арашуков, отбывающий наказание в ИК-6 ("Черный дельфин"), через своего адвоката передал сотруднику УФСИН России по Оренбургской области взятку в размере не менее пяти миллионов "за организацию привилегированных условий содержания: получение сверх установленных лимитов телефонных звонков, свиданий с родственниками, посылок и передач, возможности выбора места и вида работ на территории исправительного учреждения, отбывания наказания в одной камере с указанным им заключенным".Бывшему сенатору было предъявлено обвинение в даче взятки должностному лицу через посредника за совершение заведомо незаконных действий в особо крупном размере (часть 5 статьи 291 УК РФ). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде 15 лет лишения свободы.Позднее ФСБ России показала видео, на котором Арашуков предлагает взятку за создание комфортных условий в колонии.На кадрах видно, как Арашуков жестами показывает размер взятки. На другом фрагменте видео он признается, что предложил пять миллионов рублей. Кроме того, на видео был показан пакет с 5-тысячными купюрами.

https://ria.ru/20241022/arashukov-1979299778.html

https://ria.ru/20240802/senatory-1963723621.html

https://ria.ru/20241017/kadyrov-1978505814.html

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Наталья Макарова

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