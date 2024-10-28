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Анохин: индекс промышленного производства Смоленщины вырос на 5% - РИА Новости, 28.10.2024
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Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
18:38 28.10.2024
https://ria.ru/20241028/anokhin-1980564148.html
Анохин: индекс промышленного производства Смоленщины вырос на 5%
Анохин: индекс промышленного производства Смоленщины вырос на 5% - РИА Новости, 28.10.2024
Анохин: индекс промышленного производства Смоленщины вырос на 5%
За минувшие девять месяцев индекс промышленного производства Смоленской области вырос более чем на 5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщил... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T18:38
2024-10-28T18:38
смоленская область
смоленская область
василий анохин
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. За минувшие девять месяцев индекс промышленного производства Смоленской области вырос более чем на 5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщил глава региона Василий Анохин в своем телеграм-канале. "Ключевым драйвером роста стал обрабатывающий сектор, который вырос за январь-сентябрь 2024 года на более чем 7%. Так, в два раза увеличилось производство лекарственных средств и медицинских материалов, на 48% – готовых металлических изделий, на 26% – электронных и оптических изделий, на 13% – товаров из резины и пластмассы", - написал Анохин. По его словам, стабильное увеличение промышленного производства – это результат реализации инвестиционных проектов и системной работы правительства области по поддержке предприятий в отрасли.
https://ria.ru/20241025/proizvodstvo-1980134965.html
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смоленская область, василий анохин
Смоленская область, Смоленская область, Василий Анохин

Анохин: индекс промышленного производства Смоленщины вырос на 5%

© Фото : пресс-служба администрации Смоленской областиГубернатор Смоленской области Василий Анохин
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© Фото : пресс-служба администрации Смоленской области
Губернатор Смоленской области Василий Анохин
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. За минувшие девять месяцев индекс промышленного производства Смоленской области вырос более чем на 5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщил глава региона Василий Анохин в своем телеграм-канале.
"Ключевым драйвером роста стал обрабатывающий сектор, который вырос за январь-сентябрь 2024 года на более чем 7%. Так, в два раза увеличилось производство лекарственных средств и медицинских материалов, на 48% – готовых металлических изделий, на 26% – электронных и оптических изделий, на 13% – товаров из резины и пластмассы", - написал Анохин.
По его словам, стабильное увеличение промышленного производства – это результат реализации инвестиционных проектов и системной работы правительства области по поддержке предприятий в отрасли.
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Смоленская областьСмоленская областьВасилий Анохин
 
 
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