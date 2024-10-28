https://ria.ru/20241028/anokhin-1980564148.html

Анохин: индекс промышленного производства Смоленщины вырос на 5%

Анохин: индекс промышленного производства Смоленщины вырос на 5% - РИА Новости, 28.10.2024

Анохин: индекс промышленного производства Смоленщины вырос на 5%

За минувшие девять месяцев индекс промышленного производства Смоленской области вырос более чем на 5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщил... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T18:38

2024-10-28T18:38

2024-10-28T18:38

смоленская область

смоленская область

василий анохин

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. За минувшие девять месяцев индекс промышленного производства Смоленской области вырос более чем на 5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщил глава региона Василий Анохин в своем телеграм-канале. "Ключевым драйвером роста стал обрабатывающий сектор, который вырос за январь-сентябрь 2024 года на более чем 7%. Так, в два раза увеличилось производство лекарственных средств и медицинских материалов, на 48% – готовых металлических изделий, на 26% – электронных и оптических изделий, на 13% – товаров из резины и пластмассы", - написал Анохин. По его словам, стабильное увеличение промышленного производства – это результат реализации инвестиционных проектов и системной работы правительства области по поддержке предприятий в отрасли.

https://ria.ru/20241025/proizvodstvo-1980134965.html

смоленская область

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смоленская область, василий анохин