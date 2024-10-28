https://ria.ru/20241028/amerikanets-1980421693.html

Осужденный в России американец Гордон Блэк рассказал о переписке с матерью

Осужденный в России американец Гордон Блэк рассказал о переписке с матерью - РИА Новости, 28.10.2024

Осужденный в России американец Гордон Блэк рассказал о переписке с матерью

Американский солдат Гордон Блэк, осужденный во Владивостоке за угрозу убийством и кражу, сообщил, что у него есть небольшие проблемы с получением переводов из... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T03:30

2024-10-28T03:30

2024-10-28T03:30

владивосток

россия

южная корея

приморский краевой суд

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ВЛАДИВОСТОК, 28 окт – РИА Новости. Американский солдат Гордон Блэк, осужденный во Владивостоке за угрозу убийством и кражу, сообщил, что у него есть небольшие проблемы с получением переводов из дома, но он переписывается с матерью. Суд в июне назначил Блэку три года и девять месяцев колонии общего режима по делу об угрозе убийством его девушке во Владивостоке и краже у нее 10 тысяч рублей. Прокурор просил назначить фигуранту четыре года и восемь месяцев колонии-поселения. Защита попросила оправдать его по всем обвинениям. Сам Блэк заявил, что полностью поддерживает позицию защиты и отказался выступать с последним словом. В августе Приморский краевой суд оставил без изменения приговор Блэку. "Все в порядке, жаловаться не на что. Только есть небольшие проблемы с получением денежных переводов. Я могу писать своей матери, отправляем друг другу письма. Сейчас пытаюсь установить контакт с остальными членами семьи и друзьями", - сказал Блэк в интервью ГТРК "Владивосток". Блэк, в апреле приехавший во Владивосток к подруге после знакомства в Корее, в ходе ссоры, по данным прокуратуры, "силой схватил девушку за шею, что она восприняла как реальную угрозу своей жизни", затем похитил из ее кошелька 10 тысяч рублей. Военнослужащий, по данным телеканала NBC News, служил в составе американского контингента в Южной Корее и поехал в Россию по собственной инициативе.

https://ria.ru/20241028/blek-1980420478.html

https://ria.ru/20240617/delo-1953307664.html

владивосток

россия

южная корея

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владивосток, россия, южная корея, приморский краевой суд