https://ria.ru/20241028/alpinisty-1980525674.html
Тела погибших в Непале альпинистов доставят в Россию в ноябре
Тела погибших в Непале альпинистов доставят в Россию в ноябре - РИА Новости, 28.10.2024
Тела погибших в Непале альпинистов доставят в Россию в ноябре
Тела погибших альпинистов в горах Непала доставят в Россию к 9 ноября, сообщили РИА Новости в федерации альпинизма Ленинградской области. РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T16:15
2024-10-28T16:15
2024-10-28T16:15
непал
москва
катманду
пропажа российских альпинистов в непале
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ВОЛГОГРАД, 28 окт - РИА Новости. Тела погибших альпинистов в горах Непала доставят в Россию к 9 ноября, сообщили РИА Новости в федерации альпинизма Ленинградской области. Ранее федерация альпинизма Ленинградской области сообщала, что высотная миссия по эвакуации пятерых погибших российских альпинистов со склона горы в Непале завершена 16 октября. В посольстве России в Катманду сообщили, что тела погибших удалось спустить в базовый лагерь. По данным турклуба "Пенза", в тот же день тела доставили в столицу Непала. В федерации альпинизма Ленинградской области уточнили РИА Новости, что доставка тел погибших ожидалась в московский аэропорт Внуково 29-30 октября. "Ожидается доставка тел к 9 ноября в Москву. Надеемся, что тела предадут земле до 14 ноября, до 40 дней по православным обычаям", - сообщили агентству в федерации. По словам собеседника агентства, в настоящее время тела погибших альпинистов находятся в морге Университетской больницы в Катманду, консульская служба посольства РФ оформила и передала необходимые документы в компетентные органы Непала для оформления перевозки тел погибших к местам проживания родственников. Связь с группой альпинистов в составе Александра Душейко, Олега Круглова, Владимира Чистикова, Михаила Носенко и Дмитрия Шпилевого была потеряна, когда они вышли из высотного лагеря 6 октября около 6.00. Спасатели 8 октября сообщили, что пять российских альпинистов найдены погибшими. Для эвакуации тел был объявлен сбор средств. Дхаулагири (8167 метров, "Белая гора") - седьмая вершина планеты, находящаяся в Гималаях в центральной части Непала. Гора является частью одноименного массива, пять вершин которого превышают 7,5 тысячи метров. Дхаулагири считается одним из сложных для восхождения восьмитысячников Непала.
https://ria.ru/20241013/alpinist-1977829696.html
https://rsport.ria.ru/20241011/alpinist-1977625983.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
непал, москва, катманду, пропажа российских альпинистов в непале
Непал, Москва, Катманду, Пропажа российских альпинистов в Непале
Тела погибших в Непале альпинистов доставят в Россию в ноябре
Тела погибших в горах Непала пятерых альпинистов доставят в Россию к 9 ноября
ВОЛГОГРАД, 28 окт - РИА Новости. Тела погибших альпинистов в горах Непала доставят в Россию к 9 ноября, сообщили РИА Новости в федерации альпинизма Ленинградской области.
Ранее федерация альпинизма Ленинградской области сообщала, что высотная миссия по эвакуации пятерых погибших российских альпинистов со склона горы в Непале завершена 16 октября. В посольстве России в Катманду сообщили, что тела погибших удалось спустить в базовый лагерь. По данным турклуба "Пенза", в тот же день тела доставили в столицу Непала. В федерации альпинизма Ленинградской области уточнили РИА Новости, что доставка тел погибших ожидалась в московский аэропорт Внуково 29-30 октября.
«
"Ожидается доставка тел к 9 ноября в Москву. Надеемся, что тела предадут земле до 14 ноября, до 40 дней по православным обычаям", - сообщили агентству в федерации.
По словам собеседника агентства, в настоящее время тела погибших альпинистов находятся в морге Университетской больницы в Катманду, консульская служба посольства РФ оформила и передала необходимые документы в компетентные органы Непала для оформления перевозки тел погибших к местам проживания родственников.
Связь с группой альпинистов в составе Александра Душейко, Олега Круглова, Владимира Чистикова, Михаила Носенко и Дмитрия Шпилевого была потеряна, когда они вышли из высотного лагеря 6 октября около 6.00. Спасатели 8 октября сообщили, что пять российских альпинистов найдены погибшими. Для эвакуации тел был объявлен сбор средств.
Дхаулагири (8167 метров, "Белая гора") - седьмая вершина планеты, находящаяся в Гималаях в центральной части Непала. Гора является частью одноименного массива, пять вершин которого превышают 7,5 тысячи метров. Дхаулагири считается одним из сложных для восхождения восьмитысячников Непала.