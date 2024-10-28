https://ria.ru/20241028/alpinisty-1980525674.html

Тела погибших в Непале альпинистов доставят в Россию в ноябре

Тела погибших в Непале альпинистов доставят в Россию в ноябре - РИА Новости, 28.10.2024

Тела погибших в Непале альпинистов доставят в Россию в ноябре

Тела погибших альпинистов в горах Непала доставят в Россию к 9 ноября, сообщили РИА Новости в федерации альпинизма Ленинградской области. РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T16:15

2024-10-28T16:15

2024-10-28T16:15

непал

москва

катманду

пропажа российских альпинистов в непале

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/08/1976954712_0:0:700:395_1920x0_80_0_0_b6db26bf0a9aaaafc5522996977b7c35.jpg

ВОЛГОГРАД, 28 окт - РИА Новости. Тела погибших альпинистов в горах Непала доставят в Россию к 9 ноября, сообщили РИА Новости в федерации альпинизма Ленинградской области. Ранее федерация альпинизма Ленинградской области сообщала, что высотная миссия по эвакуации пятерых погибших российских альпинистов со склона горы в Непале завершена 16 октября. В посольстве России в Катманду сообщили, что тела погибших удалось спустить в базовый лагерь. По данным турклуба "Пенза", в тот же день тела доставили в столицу Непала. В федерации альпинизма Ленинградской области уточнили РИА Новости, что доставка тел погибших ожидалась в московский аэропорт Внуково 29-30 октября. "Ожидается доставка тел к 9 ноября в Москву. Надеемся, что тела предадут земле до 14 ноября, до 40 дней по православным обычаям", - сообщили агентству в федерации. По словам собеседника агентства, в настоящее время тела погибших альпинистов находятся в морге Университетской больницы в Катманду, консульская служба посольства РФ оформила и передала необходимые документы в компетентные органы Непала для оформления перевозки тел погибших к местам проживания родственников. Связь с группой альпинистов в составе Александра Душейко, Олега Круглова, Владимира Чистикова, Михаила Носенко и Дмитрия Шпилевого была потеряна, когда они вышли из высотного лагеря 6 октября около 6.00. Спасатели 8 октября сообщили, что пять российских альпинистов найдены погибшими. Для эвакуации тел был объявлен сбор средств. Дхаулагири (8167 метров, "Белая гора") - седьмая вершина планеты, находящаяся в Гималаях в центральной части Непала. Гора является частью одноименного массива, пять вершин которого превышают 7,5 тысячи метров. Дхаулагири считается одним из сложных для восхождения восьмитысячников Непала.

https://ria.ru/20241013/alpinist-1977829696.html

https://rsport.ria.ru/20241011/alpinist-1977625983.html

непал

москва

катманду

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

непал, москва, катманду, пропажа российских альпинистов в непале