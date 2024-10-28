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Свидетельства применения "белого фосфора" в Газе переданы в МУС - РИА Новости, 28.10.2024
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02:14 28.10.2024
https://ria.ru/20241028/al-khabash-1980419524.html
Свидетельства применения "белого фосфора" в Газе переданы в МУС
Свидетельства применения "белого фосфора" в Газе переданы в МУС - РИА Новости, 28.10.2024
Свидетельства применения "белого фосфора" в Газе переданы в МУС
Применение Израилем "белого фосфора" в секторе Газа было задокументировано, доказательства переданы в Международный уголовный суд (МУС), сообщил РИА Новости... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T02:14
2024-10-28T02:14
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КАЗАНЬ, 28 окт – РИА Новости. Применение Израилем "белого фосфора" в секторе Газа было задокументировано, доказательства переданы в Международный уголовный суд (МУС), сообщил РИА Новости советник президента Палестины Махмуд аль-Хабаш. "Были предоставлены документированные доказательства и информация, подтверждающие действия Израиля и его причастность к нарушениям, военным преступлениям и геноциду в секторе Газа, включая применение запрещенного на международном уровне оружия, в том числе белого фосфора", - сказал аль-Хабаш на площадке XVI саммита БРИКС в Казани. По его словам, "миллионы людей" стали свидетелями применения Израилем белого фосфора в многочисленных войнах в секторе Газа, а причинённые им повреждения были "задокументированы в соответствии с международным правом и переданы в Международный суд". В мае прокурор МУС Карим Хан сообщил, что подает заявление в палату предварительного производства на выдачу ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта. В своем заявлении он отметил, что они несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, которые были совершены в ходе нынешней военной кампании в секторе Газа, начавшейся в октябре 2023 года. Израиль отвергает эти обвинения и отказывается сотрудничать с МУС. Армия обороны Израиля после крупномасштабного теракта со стороны движения ХАМАС, произошедшего 7 октября 2023 года, начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября превысило 41 тысячу, пострадали более 95 тысяч человек.
https://ria.ru/20241020/polkovnik-1979012272.html
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в мире, израиль, палестина, казань, биньямин нетаньяху, международный уголовный суд, брикс
В мире, Израиль, Палестина, Казань, Биньямин Нетаньяху, Международный уголовный суд, БРИКС
Свидетельства применения "белого фосфора" в Газе переданы в МУС

Советник аль-Хабаш: сведения о применении "белого фосфора" в Газе переданы в МУС

© AP Photo / Ismael Abu DayyahДым над городом Рафах на юге сектора Газа после израильского удара
Дым над городом Рафах на юге сектора Газа после израильского удара - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© AP Photo / Ismael Abu Dayyah
Дым над городом Рафах на юге сектора Газа после израильского удара. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 28 окт – РИА Новости. Применение Израилем "белого фосфора" в секторе Газа было задокументировано, доказательства переданы в Международный уголовный суд (МУС), сообщил РИА Новости советник президента Палестины Махмуд аль-Хабаш.
"Были предоставлены документированные доказательства и информация, подтверждающие действия Израиля и его причастность к нарушениям, военным преступлениям и геноциду в секторе Газа, включая применение запрещенного на международном уровне оружия, в том числе белого фосфора", - сказал аль-Хабаш на площадке XVI саммита БРИКС в Казани.
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По его словам, "миллионы людей" стали свидетелями применения Израилем белого фосфора в многочисленных войнах в секторе Газа, а причинённые им повреждения были "задокументированы в соответствии с международным правом и переданы в Международный суд".
В мае прокурор МУС Карим Хан сообщил, что подает заявление в палату предварительного производства на выдачу ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта. В своем заявлении он отметил, что они несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, которые были совершены в ходе нынешней военной кампании в секторе Газа, начавшейся в октябре 2023 года.
Израиль отвергает эти обвинения и отказывается сотрудничать с МУС.
Армия обороны Израиля после крупномасштабного теракта со стороны движения ХАМАС, произошедшего 7 октября 2023 года, начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября превысило 41 тысячу, пострадали более 95 тысяч человек.
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В миреИзраильПалестинаКазаньБиньямин НетаньяхуМеждународный уголовный судБРИКС
 
 
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