https://ria.ru/20241028/aktsiya-1980558315.html

В Будапеште прошла акция против политики НАТО на Украине

В Будапеште прошла акция против политики НАТО на Украине - РИА Новости, 28.10.2024

В Будапеште прошла акция против политики НАТО на Украине

Венгерские общественные организации, объединившиеся в движение "Форум мира", провели акцию перед посольством Нидерландов в Будапеште, передав дипмиссии письмо с РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T18:23

2024-10-28T18:23

2024-10-28T18:42

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БУДАПЕШТ, 28 окт - РИА Новости. Венгерские общественные организации, объединившиеся в движение "Форум мира", провели акцию перед посольством Нидерландов в Будапеште, передав дипмиссии письмо с критикой политики НАТО на Украине, адресованное генеральному секретарю альянса, голландскому экс-премьеру Марку Рютте, передает корреспондент РИА Новости. "В последнее время ощутимые попытки НАТО осуществить военную эскалацию прежде всего в отношении России тревожат не только нас, но и всю Европу... Большинство из венгерского общества не поддерживает меры, которые привлекли бы государства-члены НАТО к атакам вглубь Россию. Эти шаги могут подтолкнуть нашу страну в направлении, которое может привести к прямой войне с Россией - конфликту, который неизбежно дестабилизирует весь регион, включая Венгрию", - говорится в тексте письма, который зачитал на митинге представитель организации "Венгерский круг мира" Ласло Петрашш. Авторы письма добавили, что политика НАТО, которую представляет Рютте, резко противоречит приверженности Венгрии миру и призвали альянс предпринять шаги по урегулированию конфликта на Украине, а не по его дальнейшей эскалации. "Сегодняшняя политика НАТО полна лжи. В последние годы нас пытаются убедить, что восточный мир, Россия и другие, угрожают Западной Европе, странам НАТО... Русский народ не терпит, когда его считают людьми второго сорта, ни во что не ставят их традиции и хотят сделать колонией Запада. Русский народ решил себя защитить", - сказал председатель Венгерской рабочей партии Дьюла Тюрмер. Он отметил, что бессчетное количество предложений от России о мире и соглашении приходили в НАТО, но альянс не принял ни одного, в ответ наращивая военное присутствие и все больше угрожая России. "Когда бывший премьер в качестве генсекретаря НАТО требует от стран-членов, чтобы их дальнобойное оружие могло использоваться против России, где здесь демократия, где здесь здравый смысл? Мы пришли сюда, чтобы для всех требовать равной безопасности", - сказал руководитель "Венгерского круга мира" Эндре Шимо. Ранее "Форум мира" неоднократно проводил митинги против вовлечения Венгрии в конфликт на Украине под давлением ЕС и НАТО и в поддержку ориентированной на мир политики венгерского правительства. Премьер Венгрии Виктор Орбан ранее заявлял, что заявления западных политиков и СМИ свидетельствуют о подготовке Европы к началу войны с Россией. По его словам, рабочие группы НАТО в Брюсселе пытаются определить, как альянс может принять участие в конфликте на Украине.

https://ria.ru/20240601/protest-1949881981.html

https://ria.ru/20240527/ryutte-1948790316.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, венгрия, украина, марк рютте, виктор орбан, нато, евросоюз