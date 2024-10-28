В Будапеште прошла акция против политики НАТО на Украине
Венгерский "Форум мира" провел акцию у посольства Нидерландов с критикой НАТО
© Фото : MunkáspártВенгерские общественные организации, объединившиеся в движение "Форум мира", провели акцию перед посольством Нидерландов в Будапеште
© Фото : Munkáspárt
Венгерские общественные организации, объединившиеся в движение "Форум мира", провели акцию перед посольством Нидерландов в Будапеште
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БУДАПЕШТ, 28 окт - РИА Новости. Венгерские общественные организации, объединившиеся в движение "Форум мира", провели акцию перед посольством Нидерландов в Будапеште, передав дипмиссии письмо с критикой политики НАТО на Украине, адресованное генеральному секретарю альянса, голландскому экс-премьеру Марку Рютте, передает корреспондент РИА Новости.
"В последнее время ощутимые попытки НАТО осуществить военную эскалацию прежде всего в отношении России тревожат не только нас, но и всю Европу... Большинство из венгерского общества не поддерживает меры, которые привлекли бы государства-члены НАТО к атакам вглубь Россию. Эти шаги могут подтолкнуть нашу страну в направлении, которое может привести к прямой войне с Россией - конфликту, который неизбежно дестабилизирует весь регион, включая Венгрию", - говорится в тексте письма, который зачитал на митинге представитель организации "Венгерский круг мира" Ласло Петрашш.
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"Сегодняшняя политика НАТО полна лжи. В последние годы нас пытаются убедить, что восточный мир, Россия и другие, угрожают Западной Европе, странам НАТО... Русский народ не терпит, когда его считают людьми второго сорта, ни во что не ставят их традиции и хотят сделать колонией Запада. Русский народ решил себя защитить", - сказал председатель Венгерской рабочей партии Дьюла Тюрмер.
Он отметил, что бессчетное количество предложений от России о мире и соглашении приходили в НАТО, но альянс не принял ни одного, в ответ наращивая военное присутствие и все больше угрожая России.
"Когда бывший премьер в качестве генсекретаря НАТО требует от стран-членов, чтобы их дальнобойное оружие могло использоваться против России, где здесь демократия, где здесь здравый смысл? Мы пришли сюда, чтобы для всех требовать равной безопасности", - сказал руководитель "Венгерского круга мира" Эндре Шимо.
Ранее "Форум мира" неоднократно проводил митинги против вовлечения Венгрии в конфликт на Украине под давлением ЕС и НАТО и в поддержку ориентированной на мир политики венгерского правительства.
Премьер Венгрии Виктор Орбан ранее заявлял, что заявления западных политиков и СМИ свидетельствуют о подготовке Европы к началу войны с Россией. По его словам, рабочие группы НАТО в Брюсселе пытаются определить, как альянс может принять участие в конфликте на Украине.