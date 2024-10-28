Аксенов напомнил, кому обязана Украина существованием в границах 1991 года
Аксенов: существованием в границах 1991 года Украина обязана Красной армии
© РИА Новости / Яков Рюмкин | Перейти в медиабанкБои на улицах Киева, киевская наступательная операция, 3 — 13 ноября 1943 года
Бои на улицах Киева, киевская наступательная операция, 3 — 13 ноября 1943 года. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости. Своим существованием в границах 1991 года Украина обязана Красной армии и Сталину, написал в своем Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов в годовщину освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков.
28 октября 1944 года территория Украины была освобождена от немецко-фашистских захватчиков.
"Эта дата напоминает о мужестве и героизме советских воинов, о важной вехе на пути к Великой Победе. А также о том, что Украина в границах 1991 года обязана своим существованием доблестной Красной Армии и лично Сталину" , - написал Аксенов.
Аксенов напомнил, что 80 лет назад советские войска вышибли гитлеровцев из Закарпатья в ходе девятого сталинского удара, а в ноябре 1944-го в Мукачеве на Съезде народных комитетов Закарпатской Украины был принят манифест о воссоединении с Советской Украиной. Позже – в июне 1945 года – в Москве подписали договор между СССР и Чехословакией, по которому территории Закарпатья, принадлежавшие до войны этой стране, вошли в состав УССР, напомнил он.
Тем не менее, искажение и переписывание подлинной истории дало свои плоды, констатировал он. Во всяком случае, многие на Украине, прежде всего молодежь, верят, что в составе украинских фронтов сражались только украинцы и уверены в мифической советской оккупации, добавил глава Крыма.
"Покончить с этой вакханалией лжи и ненависти можно только одним способом: выполнив все задачи специальной военной операции, поставленные президентом. Раздавить нацистскую гадину. На этот раз окончательно", – написал Аксенов. -0-