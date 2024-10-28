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Аксенов напомнил, кому обязана Украина существованием в границах 1991 года - РИА Новости, 28.10.2024
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10:16 28.10.2024
https://ria.ru/20241028/aksenov-1980446681.html
Аксенов напомнил, кому обязана Украина существованием в границах 1991 года
Аксенов напомнил, кому обязана Украина существованием в границах 1991 года - РИА Новости, 28.10.2024
Аксенов напомнил, кому обязана Украина существованием в границах 1991 года
Своим существованием в границах 1991 года Украина обязана Красной армии и Сталину, написал в своем Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов в годовщину... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T10:16
2024-10-28T10:16
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сергей аксенов (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости. Своим существованием в границах 1991 года Украина обязана Красной армии и Сталину, написал в своем Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов в годовщину освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков. 28 октября 1944 года территория Украины была освобождена от немецко-фашистских захватчиков. "Эта дата напоминает о мужестве и героизме советских воинов, о важной вехе на пути к Великой Победе. А также о том, что Украина в границах 1991 года обязана своим существованием доблестной Красной Армии и лично Сталину" , - написал Аксенов. Аксенов напомнил, что 80 лет назад советские войска вышибли гитлеровцев из Закарпатья в ходе девятого сталинского удара, а в ноябре 1944-го в Мукачеве на Съезде народных комитетов Закарпатской Украины был принят манифест о воссоединении с Советской Украиной. Позже – в июне 1945 года – в Москве подписали договор между СССР и Чехословакией, по которому территории Закарпатья, принадлежавшие до войны этой стране, вошли в состав УССР, напомнил он. Тем не менее, искажение и переписывание подлинной истории дало свои плоды, констатировал он. Во всяком случае, многие на Украине, прежде всего молодежь, верят, что в составе украинских фронтов сражались только украинцы и уверены в мифической советской оккупации, добавил глава Крыма. "Покончить с этой вакханалией лжи и ненависти можно только одним способом: выполнив все задачи специальной военной операции, поставленные президентом. Раздавить нацистскую гадину. На этот раз окончательно", – написал Аксенов. -0-
https://ria.ru/20240413/osvobozhdenie-1937037309.html
https://ria.ru/20241028/ukraintsy-1980426452.html
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в мире, украина, мукачево, москва, сергей аксенов (политик)
В мире, Украина, Мукачево, Москва, Сергей Аксенов (политик)
Аксенов напомнил, кому обязана Украина существованием в границах 1991 года

Аксенов: существованием в границах 1991 года Украина обязана Красной армии

© РИА Новости / Яков Рюмкин | Перейти в медиабанкБои на улицах Киева, киевская наступательная операция, 3 — 13 ноября 1943 года
Бои на улицах Киева, киевская наступательная операция, 3 — 13 ноября 1943 года - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© РИА Новости / Яков Рюмкин
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Бои на улицах Киева, киевская наступательная операция, 3 — 13 ноября 1943 года. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости. Своим существованием в границах 1991 года Украина обязана Красной армии и Сталину, написал в своем Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов в годовщину освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков.
28 октября 1944 года территория Украины была освобождена от немецко-фашистских захватчиков.
Крымская наступательная операция. Моряки торпедного катера на выполнении боевого задания. Черноморский флот. - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
Так быстро, что трудно поверить. Как освобождали Крым в 1944 году
13 апреля, 09:00
"Эта дата напоминает о мужестве и героизме советских воинов, о важной вехе на пути к Великой Победе. А также о том, что Украина в границах 1991 года обязана своим существованием доблестной Красной Армии и лично Сталину" , - написал Аксенов.
Аксенов напомнил, что 80 лет назад советские войска вышибли гитлеровцев из Закарпатья в ходе девятого сталинского удара, а в ноябре 1944-го в Мукачеве на Съезде народных комитетов Закарпатской Украины был принят манифест о воссоединении с Советской Украиной. Позже – в июне 1945 года – в Москве подписали договор между СССР и Чехословакией, по которому территории Закарпатья, принадлежавшие до войны этой стране, вошли в состав УССР, напомнил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
Европа пытается вернуть Зеленскому расходный материал — украинцев
Вчера, 08:00
Тем не менее, искажение и переписывание подлинной истории дало свои плоды, констатировал он. Во всяком случае, многие на Украине, прежде всего молодежь, верят, что в составе украинских фронтов сражались только украинцы и уверены в мифической советской оккупации, добавил глава Крыма.
"Покончить с этой вакханалией лжи и ненависти можно только одним способом: выполнив все задачи специальной военной операции, поставленные президентом. Раздавить нацистскую гадину. На этот раз окончательно", – написал Аксенов. -0-
Население Одессы встречает бойцов-кавалеристов 3-го Украинского фронта во время марша-парада, посвященного освобождению города от немецко-фашистских захватчиков - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
В РВИО рассказали, как жители Западной Украины встречали Красную армию
29 августа, 01:05
 
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