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Почти 33 тысяч тонн зернобобовых собрали аграрии в Подмосковье - РИА Новости, 28.10.2024
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Новости Подмосковья
 
18:56 28.10.2024
https://ria.ru/20241028/agrarii-1980567054.html
Почти 33 тысяч тонн зернобобовых собрали аграрии в Подмосковье
Почти 33 тысяч тонн зернобобовых собрали аграрии в Подмосковье - РИА Новости, 28.10.2024
Почти 33 тысяч тонн зернобобовых собрали аграрии в Подмосковье
Сельхозпроизводители Подмосковья собрали 32,6 тысячи тонн зернобобовых во время уборочной кампании, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T18:56
2024-10-28T18:56
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Сельхозпроизводители Подмосковья собрали 32,6 тысячи тонн зернобобовых во время уборочной кампании, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. В этом году сбор зернобобовых культур прошел на площади 14,6 тысячи гектара, план по сбору выполнен на 100%. Валовый сбор гороха составил 32,1 тысячи тонн, прочие зернобобовые - 500 тонн. Всего сельхозпроизводители региона собрали 32,6 тысячи тонн зернобобовых. Лидерами по сбору стали следующие городские округа: Зарайск – собрано 10 тысяч тонн с площади 3,7 тысячи гектара, Луховицы – 6 тысяч тонн с 1,7 тысячи гектара, Кашира - 5,8 тысячи тонн с 2,2 тысячи гектара, Серебряные Пруды – 4,7 тысячи тонн с 3,9 тысячи гектара, Ступино – 1,4 тысячи тонн с одной тысячи гектара. В ведомстве подчеркнули, что урожайность в этому году составила 22,3 центнера на гектар.
https://ria.ru/20241028/agrarii-1980560102.html
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московская область (подмосковье), зарайск, луховицы, аграрный рынок
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Зарайск, Луховицы, аграрный рынок

Почти 33 тысяч тонн зернобобовых собрали аграрии в Подмосковье

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкВыращивание бобовых
Выращивание бобовых - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Выращивание бобовых
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Сельхозпроизводители Подмосковья собрали 32,6 тысячи тонн зернобобовых во время уборочной кампании, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В этом году сбор зернобобовых культур прошел на площади 14,6 тысячи гектара, план по сбору выполнен на 100%. Валовый сбор гороха составил 32,1 тысячи тонн, прочие зернобобовые - 500 тонн.
Пшеница - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
Аграрии Подмосковья посеяли около 99,4 тысячи гектара озимых культур
Вчера, 18:29
Всего сельхозпроизводители региона собрали 32,6 тысячи тонн зернобобовых.
Лидерами по сбору стали следующие городские округа: Зарайск – собрано 10 тысяч тонн с площади 3,7 тысячи гектара, Луховицы – 6 тысяч тонн с 1,7 тысячи гектара, Кашира - 5,8 тысячи тонн с 2,2 тысячи гектара, Серебряные Пруды – 4,7 тысячи тонн с 3,9 тысячи гектара, Ступино – 1,4 тысячи тонн с одной тысячи гектара.
В ведомстве подчеркнули, что урожайность в этому году составила 22,3 центнера на гектар.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ЗарайскЛуховицыаграрный рынок
 
 
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