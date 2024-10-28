https://ria.ru/20241028/agrarii-1980567054.html

Почти 33 тысяч тонн зернобобовых собрали аграрии в Подмосковье

Почти 33 тысяч тонн зернобобовых собрали аграрии в Подмосковье - РИА Новости, 28.10.2024

Почти 33 тысяч тонн зернобобовых собрали аграрии в Подмосковье

Сельхозпроизводители Подмосковья собрали 32,6 тысячи тонн зернобобовых во время уборочной кампании, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T18:56

2024-10-28T18:56

2024-10-28T18:56

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Сельхозпроизводители Подмосковья собрали 32,6 тысячи тонн зернобобовых во время уборочной кампании, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. В этом году сбор зернобобовых культур прошел на площади 14,6 тысячи гектара, план по сбору выполнен на 100%. Валовый сбор гороха составил 32,1 тысячи тонн, прочие зернобобовые - 500 тонн. Всего сельхозпроизводители региона собрали 32,6 тысячи тонн зернобобовых. Лидерами по сбору стали следующие городские округа: Зарайск – собрано 10 тысяч тонн с площади 3,7 тысячи гектара, Луховицы – 6 тысяч тонн с 1,7 тысячи гектара, Кашира - 5,8 тысячи тонн с 2,2 тысячи гектара, Серебряные Пруды – 4,7 тысячи тонн с 3,9 тысячи гектара, Ступино – 1,4 тысячи тонн с одной тысячи гектара. В ведомстве подчеркнули, что урожайность в этому году составила 22,3 центнера на гектар.

https://ria.ru/20241028/agrarii-1980560102.html

https://ria.ru/20241028/uchitelya-1980550817.html

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московская область (подмосковье), зарайск, луховицы, аграрный рынок