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Аграрии Подмосковья посеяли около 99,4 тысячи гектара озимых культур - РИА Новости, 28.10.2024
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Новости Подмосковья
 
18:29 28.10.2024 (обновлено: 18:30 28.10.2024)
https://ria.ru/20241028/agrarii-1980560102.html
Аграрии Подмосковья посеяли около 99,4 тысячи гектара озимых культур
Аграрии Подмосковья посеяли около 99,4 тысячи гектара озимых культур - РИА Новости, 28.10.2024
Аграрии Подмосковья посеяли около 99,4 тысячи гектара озимых культур
Около 99,4 тысячи гектара озимых культур посеяли аграрии Подмосковья под урожай 2025 года, это составило 86% от плана на этот год, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T18:29
2024-10-28T18:30
новости подмосковья
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зарайск
луховицы
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Около 99,4 тысячи гектара озимых культур посеяли аграрии Подмосковья под урожай 2025 года, это составило 86% от плана на этот год, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Посев озимых сельскохозяйственных культур проводят с конца лета до наступления зимних холодов. В ведомстве отметили, что аграрии посеяли около 99,4 тысячи гектара озимых культур под урожай 2025 года, что составляет 86% от плана на этот год. В Подмосковье преобладают озимые зерновые: пшеница, рожь, тритикале – посеяно свыше 81,1 тысячи гектара. Также сеют масличные – озимый рапс, площадь которого под урожай следующего года составляет 18,3 тысячи гектара. Сев озимых культур активнее проводится на юге Подмосковья. Например, сельхозтоваропроизводители городского округа Зарайск посеяли более 23 тысяч гектаров, в Луховицах – свыше 13,8 тысячи гектара.
https://ria.ru/20241028/podmoskove-1980548208.html
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московская область (подмосковье), зарайск, луховицы
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Зарайск, Луховицы

Аграрии Подмосковья посеяли около 99,4 тысячи гектара озимых культур

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПшеница
Пшеница - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Пшеница
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Около 99,4 тысячи гектара озимых культур посеяли аграрии Подмосковья под урожай 2025 года, это составило 86% от плана на этот год, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Посев озимых сельскохозяйственных культур проводят с конца лета до наступления зимних холодов.
В ведомстве отметили, что аграрии посеяли около 99,4 тысячи гектара озимых культур под урожай 2025 года, что составляет 86% от плана на этот год. В Подмосковье преобладают озимые зерновые: пшеница, рожь, тритикале – посеяно свыше 81,1 тысячи гектара. Также сеют масличные – озимый рапс, площадь которого под урожай следующего года составляет 18,3 тысячи гектара.
Сев озимых культур активнее проводится на юге Подмосковья. Например, сельхозтоваропроизводители городского округа Зарайск посеяли более 23 тысяч гектаров, в Луховицах – свыше 13,8 тысячи гектара.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ЗарайскЛуховицы
 
 
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