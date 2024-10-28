https://ria.ru/20241028/agrarii-1980560102.html

Аграрии Подмосковья посеяли около 99,4 тысячи гектара озимых культур

Аграрии Подмосковья посеяли около 99,4 тысячи гектара озимых культур - РИА Новости, 28.10.2024

Аграрии Подмосковья посеяли около 99,4 тысячи гектара озимых культур

Около 99,4 тысячи гектара озимых культур посеяли аграрии Подмосковья под урожай 2025 года, это составило 86% от плана на этот год, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 28.10.2024

2024-10-28T18:29

2024-10-28T18:29

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Около 99,4 тысячи гектара озимых культур посеяли аграрии Подмосковья под урожай 2025 года, это составило 86% от плана на этот год, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Посев озимых сельскохозяйственных культур проводят с конца лета до наступления зимних холодов. В ведомстве отметили, что аграрии посеяли около 99,4 тысячи гектара озимых культур под урожай 2025 года, что составляет 86% от плана на этот год. В Подмосковье преобладают озимые зерновые: пшеница, рожь, тритикале – посеяно свыше 81,1 тысячи гектара. Также сеют масличные – озимый рапс, площадь которого под урожай следующего года составляет 18,3 тысячи гектара. Сев озимых культур активнее проводится на юге Подмосковья. Например, сельхозтоваропроизводители городского округа Зарайск посеяли более 23 тысяч гектаров, в Луховицах – свыше 13,8 тысячи гектара.

https://ria.ru/20241028/podmoskove-1980548208.html

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московская область (подмосковье), зарайск, луховицы