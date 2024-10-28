https://ria.ru/20241028/aerodromy-1980478461.html
Российские ВС поразили инфраструктуру украинских военных аэродромов
Российские ВС поразили инфраструктуру украинских военных аэродромов - РИА Новости, 28.10.2024
Российские ВС поразили инфраструктуру украинских военных аэродромов
Российские войска в течение суток нанесли поражение инфраструктуре украинских военных аэродромов и сбили 120 беспилотников, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T12:30
2024-10-28T12:30
2024-10-28T12:30
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Российские войска в течение суток нанесли поражение инфраструктуре украинских военных аэродромов и сбили 120 беспилотников, сообщило Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 142-х районах", - говорится в сообщении. "Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиабомбы Hammer производства Франции, две оперативно-тактические ракеты ATACMS и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, а также 120 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - добавили в министерстве. Всего с начала проведения спецоперации уничтожены 647 самолетов, 283 вертолета, 34 685 беспилотных летательных аппаратов, 584 зенитных ракетных комплекса, 18 894 танка и других боевых бронированных машин, 1480 боевых машин реактивных систем залпового огня, 16 887 орудий полевой артиллерии и минометов, 27 694 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20241028/ukraina-1980477381.html
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РИА Новости
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россия, франция, сша, украина, безопасность
Россия, Франция, США, Украина, Безопасность
Российские ВС поразили инфраструктуру украинских военных аэродромов
Минобороны: ВС России поразили инфраструктуру аэродромов ВСУ и сбили 120 дронов
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Российские войска в течение суток нанесли поражение инфраструктуре украинских военных аэродромов и сбили 120 беспилотников, сообщило Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 142-х районах", - говорится в сообщении.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиабомбы Hammer производства Франции
, две оперативно-тактические ракеты ATACMS и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США
, а также 120 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - добавили в министерстве.
Всего с начала проведения спецоперации уничтожены 647 самолетов, 283 вертолета, 34 685 беспилотных летательных аппаратов, 584 зенитных ракетных комплекса, 18 894 танка и других боевых бронированных машин, 1480 боевых машин реактивных систем залпового огня, 16 887 орудий полевой артиллерии и минометов, 27 694 единицы специальной военной автомобильной техники.