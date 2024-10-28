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Подмосковная команда завоевала 22 медали на чемпионате "Абилимпикс"
Подмосковная команда завоевала 22 медали на чемпионате "Абилимпикс" - РИА Новости, 28.10.2024
Подмосковная команда завоевала 22 медали на чемпионате "Абилимпикс"
Команда из Подмосковья завоевала 22 медали на Х Национальном чемпионате по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью и лиц с ограниченными... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T16:54
2024-10-28T16:54
2024-10-28T16:54
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Команда из Подмосковья завоевала 22 медали на Х Национальном чемпионате по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс", сообщает пресс-служба министерства образования Московской области. В состав подмосковной команды вошли 21 студент, восемь специалистов, 22 школьника и 14 экспертов. Они соревновались в 37 профессиональных компетенциях с участниками со всей РФ. В общей сложности регион завоевал 22 медали: семь золотых, пять серебряных и 10 бронзовых. Также команду наградили кубком в номинации "Самое активное молодежное содружество "Абилимпикс". Подмосковье также завоевало приз зрительских симпатий за арт-объект "Аист", разработанный студентами Электростальского колледжа в рамках конкурса "Вместе на карте возможностей". Чемпионат "Абилимпикс" является частью международного некоммерческого движения, которое образовалось в Японии в 1972 году и объединило более 50 стран. Россия присоединилась к "Абилимпикс" в 2015 году.
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московская область (подмосковье), россия
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Россия
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Команда из Подмосковья завоевала 22 медали на Х Национальном чемпионате по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс", сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.
В состав подмосковной команды вошли 21 студент, восемь специалистов, 22 школьника и 14 экспертов. Они соревновались в 37 профессиональных компетенциях с участниками со всей РФ
.
В общей сложности регион завоевал 22 медали: семь золотых, пять серебряных и 10 бронзовых. Также команду наградили кубком в номинации "Самое активное молодежное содружество "Абилимпикс".
Подмосковье также завоевало приз зрительских симпатий за арт-объект "Аист", разработанный студентами Электростальского колледжа в рамках конкурса "Вместе на карте возможностей".
Чемпионат "Абилимпикс" является частью международного некоммерческого движения, которое образовалось в Японии
в 1972 году и объединило более 50 стран. Россия присоединилась к "Абилимпикс" в 2015 году.