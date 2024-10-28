Рейтинг@Mail.ru
Подмосковная команда завоевала 22 медали на чемпионате "Абилимпикс" - РИА Новости, 28.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
16:54 28.10.2024
https://ria.ru/20241028/abilimpiks-1980537103.html
Подмосковная команда завоевала 22 медали на чемпионате "Абилимпикс"
Подмосковная команда завоевала 22 медали на чемпионате "Абилимпикс" - РИА Новости, 28.10.2024
Подмосковная команда завоевала 22 медали на чемпионате "Абилимпикс"
Команда из Подмосковья завоевала 22 медали на Х Национальном чемпионате по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью и лиц с ограниченными... РИА Новости, 28.10.2024
2024-10-28T16:54
2024-10-28T16:54
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1c/1980535947_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_fc75748e04e11907184a677b18e6dcdf.jpg
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Команда из Подмосковья завоевала 22 медали на Х Национальном чемпионате по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс", сообщает пресс-служба министерства образования Московской области. В состав подмосковной команды вошли 21 студент, восемь специалистов, 22 школьника и 14 экспертов. Они соревновались в 37 профессиональных компетенциях с участниками со всей РФ. В общей сложности регион завоевал 22 медали: семь золотых, пять серебряных и 10 бронзовых. Также команду наградили кубком в номинации "Самое активное молодежное содружество "Абилимпикс". Подмосковье также завоевало приз зрительских симпатий за арт-объект "Аист", разработанный студентами Электростальского колледжа в рамках конкурса "Вместе на карте возможностей". Чемпионат "Абилимпикс" является частью международного некоммерческого движения, которое образовалось в Японии в 1972 году и объединило более 50 стран. Россия присоединилась к "Абилимпикс" в 2015 году.
https://realty.ria.ru/20241028/blagoustroystvo-1980531197.html
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1c/1980535947_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_0dc09facae32f83b4e36c70b7dc0156f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), россия
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Россия

Подмосковная команда завоевала 22 медали на чемпионате "Абилимпикс"

© Фото : Министерство образования Московской области.Команда Московской области завоевала 22 медали на чемпионате "Абилимпикс"
Команда Московской области завоевала 22 медали на чемпионате Абилимпикс - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© Фото : Министерство образования Московской области.
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Команда из Подмосковья завоевала 22 медали на Х Национальном чемпионате по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс", сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.
В состав подмосковной команды вошли 21 студент, восемь специалистов, 22 школьника и 14 экспертов. Они соревновались в 37 профессиональных компетенциях с участниками со всей РФ.
В общей сложности регион завоевал 22 медали: семь золотых, пять серебряных и 10 бронзовых. Также команду наградили кубком в номинации "Самое активное молодежное содружество "Абилимпикс".
Подмосковье также завоевало приз зрительских симпатий за арт-объект "Аист", разработанный студентами Электростальского колледжа в рамках конкурса "Вместе на карте возможностей".
Чемпионат "Абилимпикс" является частью международного некоммерческого движения, которое образовалось в Японии в 1972 году и объединило более 50 стран. Россия присоединилась к "Абилимпикс" в 2015 году.
Благоустройство парка - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
В Подмосковье в 2025 году благоустроят 75 общественных территорий
Вчера, 16:31
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала