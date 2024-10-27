https://ria.ru/20241027/zemletryasenie-1980400811.html
На юге Турции произошло землетрясение
На юге Турции произошло землетрясение - РИА Новости, 27.10.2024
На юге Турции произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в южной турецкой провинции Адана. РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T20:39
2024-10-27T20:39
2024-10-27T21:17
в мире
адана (провинция)
турция
землетрясение
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АНКАРА, 27 окт – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в южной турецкой провинции Адана.Согласно сообщению Управления по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD), подземные толчки произошли в районе Козан в 20.07 мск.Очаг землетрясения залегал на глубине 20,13 километра.Власти начали изучение местности после землетрясения в провинции Адана, сообщил глава МВД Турции Али Ерликая. По его словам, землетрясение ощущалось и в соседних провинциях."AFAD и все команды наших соответствующих учреждений немедленно приступили к изучению местности. На данный момент никакой негативной ситуации нет", - сообщил министр в соцсети Х.
https://ria.ru/20240622/zemletryasenie-1954791942.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, адана (провинция), турция, землетрясение
В мире, Адана (провинция), Турция, Землетрясение
На юге Турции произошло землетрясение
В южной турецкой провинции Адана произошло землетрясение магнитудой 5,0
АНКАРА, 27 окт – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в южной турецкой провинции Адана.
Согласно сообщению Управления по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD), подземные толчки произошли в районе Козан в 20.07 мск.
Очаг землетрясения залегал на глубине 20,13 километра.
Власти начали изучение местности после землетрясения в провинции Адана, сообщил глава МВД Турции Али Ерликая. По его словам, землетрясение ощущалось и в соседних провинциях.
«
"AFAD и все команды наших соответствующих учреждений немедленно приступили к изучению местности. На данный момент никакой негативной ситуации нет", - сообщил министр в соцсети Х.