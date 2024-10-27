https://ria.ru/20241027/zemletryasenie-1980400811.html

На юге Турции произошло землетрясение

На юге Турции произошло землетрясение - РИА Новости, 27.10.2024

На юге Турции произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в южной турецкой провинции Адана. РИА Новости, 27.10.2024

2024-10-27T20:39

2024-10-27T20:39

2024-10-27T21:17

в мире

адана (провинция)

турция

землетрясение

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АНКАРА, 27 окт – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в южной турецкой провинции Адана.Согласно сообщению Управления по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD), подземные толчки произошли в районе Козан в 20.07 мск.Очаг землетрясения залегал на глубине 20,13 километра.Власти начали изучение местности после землетрясения в провинции Адана, сообщил глава МВД Турции Али Ерликая. По его словам, землетрясение ощущалось и в соседних провинциях."AFAD и все команды наших соответствующих учреждений немедленно приступили к изучению местности. На данный момент никакой негативной ситуации нет", - сообщил министр в соцсети Х.

https://ria.ru/20240622/zemletryasenie-1954791942.html

адана (провинция)

турция

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Наталья Макарова

в мире, адана (провинция), турция, землетрясение