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На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,6
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,6 - РИА Новости, 27.10.2024
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,6
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло на Камчатке, сообщает управление МЧС России по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T10:12
2024-10-27T10:12
2024-10-27T10:12
происшествия
петропавловск-камчатский
камчатка
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 окт – РИА Новости️. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло на Камчатке, сообщает управление МЧС России по региону в Telegram-канале. "В акватории Кроноцкого залива зарегистрировано ощущаемое сейсмособытие. Эпицентр находился в 164 километрах восточнее села Мильково Мильковского округа. Глубина залегания очага - 60 километров. Магнитуда в эпицентре составила 5,6. По инструментальным данным, в отдельных районах Петропавловска-Камчатского подземные толчки могли ощущаться силой до двух баллов", - говорится в сообщении. Угроза цунами не объявлялась.
https://ria.ru/20241025/zemletryasenie-1979985098.html
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происшествия, петропавловск-камчатский, камчатка, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Петропавловск-Камчатский, Камчатка, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)