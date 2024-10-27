https://ria.ru/20241027/zelenskiy-1980389610.html
На Украине предложили штраф за оформление фиктивной инвалидности
На Украине предложили штраф за оформление фиктивной инвалидности - РИА Новости, 27.10.2024
На Украине предложили штраф за оформление фиктивной инвалидности
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк на фоне скандала с незаконным оформлением инвалидности украинскими прокурорами предложил взыскать... РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T19:11
2024-10-27T19:11
2024-10-27T21:05
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк на фоне скандала с незаконным оформлением инвалидности украинскими прокурорами предложил взыскать двойной размер пенсионных выплат в пользу государства. Зеленский 22 октября на фоне скандала вокруг оформления инвалидности прокурорами Хмельницкой области ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО), которым поручил создать рабочие группы для проверки решений медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) об установлении инвалидности чиновникам. Позже кабмин Украины утвердил план по противодействию коррупции в МСЭК, он предусматривает их ликвидацию и пересмотр выданных ими решений. "Должны это (пенсионные выплаты - ред.) вернуть и заплатить столько же сверху", - приводит слова Подоляка местное издание "Судебно-юридическая газета". По его мнению, такие должностные лица должны вернуть все деньги, которые они получали в рамках финансирования программы по инвалидности, уплатить штрафы, которые бы четко фиксировали сумму ущерба и моральный ущерб, который они нанесли государству. Объемы выплат, как он считает, должны равняться той сумме, на которую гражданин обворовывал госбюджет в течение трех-четырех лет. Кроме того, он предлагает не упустить репутационную ответственность для таких лиц и запретить им занимать должности в течение пяти и более лет. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) 16 октября сообщал, что полсотни прокуроров Хмельницкой области Украины незаконно оформили себе инвалидность. По его словам, в этом прокурорам помогла ранее задержанная глава Хмельницкого областного центра медико-санитарной экспертизы Татьяна Крупа. Позже в офисе генпрокурора заявили о начале служебного расследования по данному факту. На фоне скандала генпрокурор Украины Андрей Костин 22 октября подал в отставку. На Украине регулярно появляются заявления правоохранительных органов и сообщения в СМИ о схемах выдаче фиктивных документов для уклонения от мобилизации, в частности, незаконных оформлениях инвалидности. Стоимость таких "услуг" на Украине колеблется от нескольких до десятка тысяч долларов. При этом мужчин, действительно имеющих проблемы со здоровьем, силой мобилизуют и отправляют на фронт.
https://ria.ru/20241027/vybory-1980364637.html
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в мире, украина, хмельницкая область, россия, михаил подоляк, владимир зеленский, алексей гончаренко, совет национальной безопасности и обороны украины, верховная рада украины
В мире, Украина, Хмельницкая область, Россия, Михаил Подоляк, Владимир Зеленский, Алексей Гончаренко, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Верховная Рада Украины
На Украине предложили штраф за оформление фиктивной инвалидности
На Украине предложили штраф для прокуроров-уклонистов с фиктивной инвалидностью
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк на фоне скандала с незаконным оформлением инвалидности украинскими прокурорами предложил взыскать двойной размер пенсионных выплат в пользу государства.
Зеленский 22 октября на фоне скандала вокруг оформления инвалидности прокурорами Хмельницкой области
ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО
), которым поручил создать рабочие группы для проверки решений медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) об установлении инвалидности чиновникам. Позже кабмин Украины
утвердил план по противодействию коррупции в МСЭК, он предусматривает их ликвидацию и пересмотр выданных ими решений.
"Должны это (пенсионные выплаты - ред.) вернуть и заплатить столько же сверху", - приводит слова Подоляка местное издание "Судебно-юридическая газета".
По его мнению, такие должностные лица должны вернуть все деньги, которые они получали в рамках финансирования программы по инвалидности, уплатить штрафы, которые бы четко фиксировали сумму ущерба и моральный ущерб, который они нанесли государству. Объемы выплат, как он считает, должны равняться той сумме, на которую гражданин обворовывал госбюджет в течение трех-четырех лет. Кроме того, он предлагает не упустить репутационную ответственность для таких лиц и запретить им занимать должности в течение пяти и более лет.
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко
(внесен в РФ
в перечень террористов и экстремистов) 16 октября сообщал, что полсотни прокуроров Хмельницкой области Украины незаконно оформили себе инвалидность. По его словам, в этом прокурорам помогла ранее задержанная глава Хмельницкого областного центра медико-санитарной экспертизы Татьяна Крупа. Позже в офисе генпрокурора заявили о начале служебного расследования по данному факту. На фоне скандала генпрокурор Украины Андрей Костин 22 октября подал в отставку.
На Украине регулярно появляются заявления правоохранительных органов и сообщения в СМИ о схемах выдаче фиктивных документов для уклонения от мобилизации, в частности, незаконных оформлениях инвалидности. Стоимость таких "услуг" на Украине колеблется от нескольких до десятка тысяч долларов. При этом мужчин, действительно имеющих проблемы со здоровьем, силой мобилизуют и отправляют на фронт.