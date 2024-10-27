Захарова прокомментировала слова Зурабишвили о "европейском будущем" Грузии
Захарова: глупо полагать, что ЕС может одарить кого-то "европейским будущим"
© МИД РФМария Захарова
© МИД РФ
Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Глупо полагать, что Евросоюз может одарить кого-то "европейским будущим", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова президента Грузии Саломе Зурабишвили, что никто не отнимет у Грузии европейское будущее.
Зурабишвили, комментируя предварительные итоги парламентских выборов в стране заявила, что не признает выборы, а их результат - тоже самое, что "подчинение Грузии России".
Захарова назвала саммит БРИКС информационным потрясением для Запада
25 октября, 12:58
"Европейское будущее" Вашингтон только что отнял у Европейского союза, лишив его стабильной ресурсной подпитки, обвалив экономику и переманив флагманов бизнеса, а до того — наводнив нелегальными мигрантами, которые из-за американских авантюр на Ближнем Востоке и в Северной Африке миллионами хлынули в Европу. Поэтому полагать, что ЕС ещё кого-то может одарить "европейским будущим", просто глупо", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Она также задала президенту Грузии вопрос - чем грузинское будущее хуже европейского?
ЦИК Грузии завершил в воскресенье подсчет голосов со всех избирательных участков. По результатам обработки бюллетеней, правящая "Грузинская мечта" набрала 53,91% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители четырех оппозиционных партий уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений.
Запад сам себя загнал в тупик, заявила Захарова
16 октября, 18:23