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Захарова ответила на обвинения во вмешательстве других стран в выборы в США - РИА Новости, 27.10.2024
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16:37 27.10.2024
https://ria.ru/20241027/zakharova-1980368361.html
Захарова ответила на обвинения во вмешательстве других стран в выборы в США
Захарова ответила на обвинения во вмешательстве других стран в выборы в США - РИА Новости, 27.10.2024
Захарова ответила на обвинения во вмешательстве других стран в выборы в США
Обвинения во вмешательстве других стран в американские выборы звучат в США чаще собственного гимна, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T16:37
2024-10-27T16:37
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Обвинения во вмешательстве других стран в американские выборы звучат в США чаще собственного гимна, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ранее газета Telegraph сообщала, что Лейбористская партия направит порядка 100 своих действующих и бывших сотрудников для помощи Харрис в предвыборной гонке. Газета отмечала, что республиканцы возмутились планом лейбористов и предупредили, что такой шаг нанесет ущерб отношениям Великобритании и США. Также стало известно, что предвыборный штаб Трампа направил жалобу против Лейбористской партии. "Это, конечно, всё дела минувших дней, вот только в новейшей истории обвинения во вмешательстве других стран в американские выборы звучат от Вашингтона чаще собственного гимна. Собственно, хочется уточнить: а это не вмешательство Британии в американские выборы, да ещё в пользу одного конкретного кандидата?" - написала Захарова в своем Telegram-канале. По ее словам, в Лондоне забыли о том, что США с 1776 года независимое государство, либо "у американских демократов дела совсем плохи, раз приходится звать на помощь своих бывших хозяев". "Есть ещё один вариант - Штаты просто любят, когда в их выборы вмешиваются, пока они вмешиваются в чужие выборы. Эдакий электоральный свинг", - заключила Захарова.
https://ria.ru/20240925/zelenskiy-1974722279.html
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в мире, сша, россия, великобритания, мария захарова, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Россия, Великобритания, Мария Захарова, Выборы президента США — 2024
Захарова ответила на обвинения во вмешательстве других стран в выборы в США

Захарова: обвинения во вмешательстве в выборы США звучат чаще собственного гимна

© МИД РФМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
© МИД РФ
Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Обвинения во вмешательстве других стран в американские выборы звучат в США чаще собственного гимна, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее газета Telegraph сообщала, что Лейбористская партия направит порядка 100 своих действующих и бывших сотрудников для помощи Харрис в предвыборной гонке. Газета отмечала, что республиканцы возмутились планом лейбористов и предупредили, что такой шаг нанесет ущерб отношениям Великобритании и США. Также стало известно, что предвыборный штаб Трампа направил жалобу против Лейбористской партии.
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"Это, конечно, всё дела минувших дней, вот только в новейшей истории обвинения во вмешательстве других стран в американские выборы звучат от Вашингтона чаще собственного гимна. Собственно, хочется уточнить: а это не вмешательство Британии в американские выборы, да ещё в пользу одного конкретного кандидата?" - написала Захарова в своем Telegram-канале.
По ее словам, в Лондоне забыли о том, что США с 1776 года независимое государство, либо "у американских демократов дела совсем плохи, раз приходится звать на помощь своих бывших хозяев".
"Есть ещё один вариант - Штаты просто любят, когда в их выборы вмешиваются, пока они вмешиваются в чужие выборы. Эдакий электоральный свинг", - заключила Захарова.
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