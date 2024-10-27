https://ria.ru/20241027/yug-1980343691.html

Подразделения группировки "Юг" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ

Подразделения группировки "Юг" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ - РИА Новости, 27.10.2024

Подразделения группировки "Юг" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ

Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, отразили атаку, ВСУ потеряли до 720 военнослужащих, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 27.10.2024

2024-10-27T12:20

2024-10-27T12:20

2024-10-27T14:12

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0b/1959093286_0:89:3072:1817_1920x0_80_0_0_b7164668e7e0a89204801c875878aad0.jpg

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, отразили атаку, ВСУ потеряли до 720 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям 58-й мотопехотной, 3-й, 5-й танковых, 143-й пехотной, 24-й, 28-й, 30-й, 54-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой, 5-й штурмовой бригад ВСУ и 18-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Предтечено, Белая Гора, Успеновка, Зализнянское, Кирово, Часов Яр, Курахово, Стародубовка, Андреевка, Елизаветовка и Константиновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, подразделения группировки отразили контратаку подразделений 33-й механизированной бригады ВСУ."Потери противника составили до 720 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, 11 автомобилей, две 155-мм гаубицы М777 и 155-мм гаубица М198 производства США, 152-мм гаубица "Мста-Б", 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", четыре 122-мм гаубицы Д-30", - сообщили в Минобороны.По информации ведомства, уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", тактический радиолокационный комплекс ieMHR израильского производства и три полевых склада боеприпасов.

https://ria.ru/20241027/ukraina-1980333182.html

https://ria.ru/20241026/inostrantsy-1980279622.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, безопасность