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Подразделения группировки "Юг" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ - РИА Новости, 27.10.2024
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12:20 27.10.2024 (обновлено: 14:12 27.10.2024)
https://ria.ru/20241027/yug-1980343691.html
Подразделения группировки "Юг" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ
Подразделения группировки "Юг" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ - РИА Новости, 27.10.2024
Подразделения группировки "Юг" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ
Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, отразили атаку, ВСУ потеряли до 720 военнослужащих, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T12:20
2024-10-27T14:12
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, отразили атаку, ВСУ потеряли до 720 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям 58-й мотопехотной, 3-й, 5-й танковых, 143-й пехотной, 24-й, 28-й, 30-й, 54-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой, 5-й штурмовой бригад ВСУ и 18-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Предтечено, Белая Гора, Успеновка, Зализнянское, Кирово, Часов Яр, Курахово, Стародубовка, Андреевка, Елизаветовка и Константиновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, подразделения группировки отразили контратаку подразделений 33-й механизированной бригады ВСУ."Потери противника составили до 720 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, 11 автомобилей, две 155-мм гаубицы М777 и 155-мм гаубица М198 производства США, 152-мм гаубица "Мста-Б", 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", четыре 122-мм гаубицы Д-30", - сообщили в Минобороны.По информации ведомства, уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", тактический радиолокационный комплекс ieMHR израильского производства и три полевых склада боеприпасов.
https://ria.ru/20241027/ukraina-1980333182.html
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Подразделения группировки "Юг" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ

Минобороны сообщило об уничтожении израильского радара ieMHR

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, отразили атаку, ВСУ потеряли до 720 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям 58-й мотопехотной, 3-й, 5-й танковых, 143-й пехотной, 24-й, 28-й, 30-й, 54-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой, 5-й штурмовой бригад ВСУ и 18-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Предтечено, Белая Гора, Успеновка, Зализнянское, Кирово, Часов Яр, Курахово, Стародубовка, Андреевка, Елизаветовка и Константиновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
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По данным ведомства, подразделения группировки отразили контратаку подразделений 33-й механизированной бригады ВСУ.
"Потери противника составили до 720 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, 11 автомобилей, две 155-мм гаубицы М777 и 155-мм гаубица М198 производства США, 152-мм гаубица "Мста-Б", 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", четыре 122-мм гаубицы Д-30", - сообщили в Минобороны.
По информации ведомства, уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", тактический радиолокационный комплекс ieMHR израильского производства и три полевых склада боеприпасов.
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