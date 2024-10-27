https://ria.ru/20241027/vzyatka-1980322118.html

"Покоритель Сибири": в Киеве сообщили о взятке США Зеленскому

"Покоритель Сибири": в Киеве сообщили о взятке США Зеленскому - РИА Новости, 27.10.2024

"Покоритель Сибири": в Киеве сообщили о взятке США Зеленскому

Министр обороны США Ллойд Остин привез Владимиру Зеленскому взятку за то, чтобы он не отводил войска от Красноармейска и не испортил имидж кандидата в... РИА Новости, 27.10.2024

2024-10-27T06:02

2024-10-27T06:02

2024-10-27T10:32

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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин привез Владимиру Зеленскому взятку за то, чтобы он не отводил войска от Красноармейска и не испортил имидж кандидата в президенты США Камалы Харрис. Такое мнение высказал в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене."Остин, получается, привез "величайшему" и "покорителю Сибири" взятку за то, что те заставят солдат стоять насмерть под Покровском (украинское название Красноармейска. — Прим. ред.), чтобы не подорвать избирательную кампанию Харрис…" — заявил он.По мнению депутата, финансовая помощь в размере 800 миллионов долларов, о выделении которой стало известно во время визита Остина в Киев и которая направлена на производство дронов, не будет использована по назначению в силу целого ряда причин: от засекреченных контрактов до невозможности корректного учета произведенной продукции."То есть "освоить" из этих 800 миллионов долларов можно как 30%, так и 60%. Получается, до 500 миллионов долларов. Это за удержание фронта и чтоб заткнулись по НАТО и "дальнобою" до выборов. Нормально. Надо брать", — резюмировал Дубинский.Ранее Дубинский писал, что главная цель визита министра обороны США — не допустить "катастрофы" до президентских выборов в США, назвав выделенный пакет военной помощи "тремя копейками".Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241019/konets-1978855484.html

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в мире, сша, украина, киев, александр дубинский, ллойд остин, владимир зеленский, нато, верховная рада украины