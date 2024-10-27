Рейтинг@Mail.ru
"Покоритель Сибири": в Киеве сообщили о взятке США Зеленскому - РИА Новости, 27.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:02 27.10.2024 (обновлено: 10:32 27.10.2024)
https://ria.ru/20241027/vzyatka-1980322118.html
"Покоритель Сибири": в Киеве сообщили о взятке США Зеленскому
"Покоритель Сибири": в Киеве сообщили о взятке США Зеленскому - РИА Новости, 27.10.2024
"Покоритель Сибири": в Киеве сообщили о взятке США Зеленскому
Министр обороны США Ллойд Остин привез Владимиру Зеленскому взятку за то, чтобы он не отводил войска от Красноармейска и не испортил имидж кандидата в... РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T06:02
2024-10-27T10:32
в мире
сша
украина
киев
александр дубинский
ллойд остин
владимир зеленский
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978670424_0:59:2280:1341_1920x0_80_0_0_71b5e8ea45518876b8cba0ff441a84cd.jpg
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин привез Владимиру Зеленскому взятку за то, чтобы он не отводил войска от Красноармейска и не испортил имидж кандидата в президенты США Камалы Харрис. Такое мнение высказал в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.&quot;Остин, получается, привез &quot;величайшему&quot; и &quot;покорителю Сибири&quot; взятку за то, что те заставят солдат стоять насмерть под Покровском (украинское название Красноармейска. — Прим. ред.), чтобы не подорвать избирательную кампанию Харрис…&quot; — заявил он.По мнению депутата, финансовая помощь в размере 800 миллионов долларов, о выделении которой стало известно во время визита Остина в Киев и которая направлена на производство дронов, не будет использована по назначению в силу целого ряда причин: от засекреченных контрактов до невозможности корректного учета произведенной продукции."То есть "освоить" из этих 800 миллионов долларов можно как 30%, так и 60%. Получается, до 500 миллионов долларов. Это за удержание фронта и чтоб заткнулись по НАТО и "дальнобою" до выборов. Нормально. Надо брать", — резюмировал Дубинский.Ранее Дубинский писал, что главная цель визита министра обороны США — не допустить "катастрофы" до президентских выборов в США, назвав выделенный пакет военной помощи "тремя копейками".Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241019/konets-1978855484.html
https://ria.ru/20241017/zelenskij-1978596862.html
https://ria.ru/20241019/begstvo-1978846566.html
сша
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978670424_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e0869ff51feff748cec3276262ae13f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, киев, александр дубинский, ллойд остин, владимир зеленский, нато, верховная рада украины
В мире, США, Украина, Киев, Александр Дубинский, Ллойд Остин, Владимир Зеленский, НАТО, Верховная Рада Украины
"Покоритель Сибири": в Киеве сообщили о взятке США Зеленскому

Дубинский: Остин привез Зеленскому взятку, чтобы он выполнил нужные требования

© AP Photo / Virginia MayoВладимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин привез Владимиру Зеленскому взятку за то, чтобы он не отводил войска от Красноармейска и не испортил имидж кандидата в президенты США Камалы Харрис. Такое мнение высказал в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.
«

"Остин, получается, привез "величайшему" и "покорителю Сибири" взятку за то, что те заставят солдат стоять насмерть под Покровском (украинское название Красноармейска. — Прим. ред.), чтобы не подорвать избирательную кампанию Харрис…" — заявил он.

Владимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
"Всем конец": в Киеве сделали признание после "ядерных" угроз Зеленского
19 октября, 06:50
По мнению депутата, финансовая помощь в размере 800 миллионов долларов, о выделении которой стало известно во время визита Остина в Киев и которая направлена на производство дронов, не будет использована по назначению в силу целого ряда причин: от засекреченных контрактов до невозможности корректного учета произведенной продукции.
"То есть "освоить" из этих 800 миллионов долларов можно как 30%, так и 60%. Получается, до 500 миллионов долларов. Это за удержание фронта и чтоб заткнулись по НАТО и "дальнобою" до выборов. Нормально. Надо брать", — резюмировал Дубинский.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
В Раде раскритиковали политику Зеленского по конфликту с Россией
17 октября, 19:30
Ранее Дубинский писал, что главная цель визита министра обороны США — не допустить "катастрофы" до президентских выборов в США, назвав выделенный пакет военной помощи "тремя копейками".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Бывший президент Украины Петр Порошенко, обвиняемый в государственной измене в рамках дела о преступной схеме поставок угля с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
Порошенко заявил о бегстве власти из Киева
19 октября, 00:52
 
В миреСШАУкраинаКиевАлександр ДубинскийЛлойд ОстинВладимир ЗеленскийНАТОВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала