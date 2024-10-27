"Покоритель Сибири": в Киеве сообщили о взятке США Зеленскому
Дубинский: Остин привез Зеленскому взятку, чтобы он выполнил нужные требования
© AP Photo / Virginia MayoВладимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин привез Владимиру Зеленскому взятку за то, чтобы он не отводил войска от Красноармейска и не испортил имидж кандидата в президенты США Камалы Харрис. Такое мнение высказал в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.
«
"Остин, получается, привез "величайшему" и "покорителю Сибири" взятку за то, что те заставят солдат стоять насмерть под Покровском (украинское название Красноармейска. — Прим. ред.), чтобы не подорвать избирательную кампанию Харрис…" — заявил он.
По мнению депутата, финансовая помощь в размере 800 миллионов долларов, о выделении которой стало известно во время визита Остина в Киев и которая направлена на производство дронов, не будет использована по назначению в силу целого ряда причин: от засекреченных контрактов до невозможности корректного учета произведенной продукции.
"То есть "освоить" из этих 800 миллионов долларов можно как 30%, так и 60%. Получается, до 500 миллионов долларов. Это за удержание фронта и чтоб заткнулись по НАТО и "дальнобою" до выборов. Нормально. Надо брать", — резюмировал Дубинский.
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Ранее Дубинский писал, что главная цель визита министра обороны США — не допустить "катастрофы" до президентских выборов в США, назвав выделенный пакет военной помощи "тремя копейками".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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