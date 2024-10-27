https://ria.ru/20241027/vzryvy-1980408505.html

В подконтрольном Киеву Херсоне прогремели новые взрывы

В подконтрольном Киеву Херсоне прогремели новые взрывы - РИА Новости, 27.10.2024

В подконтрольном Киеву Херсоне прогремели новые взрывы

Серия взрывов вновь прогремела в подконтрольном Киеву Херсоне на фоне воздушной тревоги, сообщает местный телеканал "Общественное". РИА Новости, 27.10.2024

2024-10-27T22:26

2024-10-27T22:26

2024-10-27T22:26

специальная военная операция на украине

в мире

херсон

херсонская область

россия

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/11/1832258425_0:202:3132:1964_1920x0_80_0_0_0bcb67abafa2ccc4cde286b0a69ff256.jpg

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Серия взрывов вновь прогремела в подконтрольном Киеву Херсоне на фоне воздушной тревоги, сообщает местный телеканал "Общественное". "В Херсоне снова слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Ранее это же СМИ уже сообщало о взрывах в городе. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, тревога в подконтрольной ВСУ части Херсонской области звучит с 21.41 мск. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсон

херсонская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, херсон, херсонская область , россия, вооруженные силы украины