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ВСУ выпустили по Горловке 13 натовских снарядов - РИА Новости, 27.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:27 27.10.2024
https://ria.ru/20241027/vsu-1980376197.html
ВСУ выпустили по Горловке 13 натовских снарядов
ВСУ выпустили по Горловке 13 натовских снарядов - РИА Новости, 27.10.2024
ВСУ выпустили по Горловке 13 натовских снарядов
Украинские войска в воскресенье выпустили 13 снарядов натовского калибра 155 миллиметров, в том числе кассетных, по Горловке, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T17:27
2024-10-27T17:27
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
украина
сцкк
стирол
нато
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ДОНЕЦК, 27 окт – РИА Новости. Украинские войска в воскресенье выпустили 13 снарядов натовского калибра 155 миллиметров, в том числе кассетных, по Горловке, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.50 - населённый пункт Катериновка - населённый пункт Горловка (Никитовский район): четыре снаряда калибром 155 миллиметров ... 15.00 - населённый пункт Катериновка - населённый пункт Горловка (Центрально-Городской район): три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях, опубликованных в Telegram-канале представительства. Кроме того, по данным представительства, с 15.50 до 17.00 воскресенья украинские войска выпустили ещё шесть натовских снарядов калибра 155 миллиметров, в том числе четыре кассетных, по Горловке. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% поставленных Киеву боеприпасов такого типа могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
https://ria.ru/20241027/svo-1980352285.html
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горловка
донецкая народная республика
украина
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горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк, стирол, нато
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Стирол, НАТО
ВСУ выпустили по Горловке 13 натовских снарядов

Представительство ДНР: ВСУ выпустили 13 кассетных снарядов по Горловке

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкСтела на въезде в Горловку Донецкой области
Стела на въезде в Горловку Донецкой области - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Стела на въезде в Горловку Донецкой области. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 окт – РИА Новости. Украинские войска в воскресенье выпустили 13 снарядов натовского калибра 155 миллиметров, в том числе кассетных, по Горловке, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.50 - населённый пункт Катериновка - населённый пункт Горловка (Никитовский район): четыре снаряда калибром 155 миллиметров ... 15.00 - населённый пункт Катериновка - населённый пункт Горловка (Центрально-Городской район): три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях, опубликованных в Telegram-канале представительства.
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Кроме того, по данным представительства, с 15.50 до 17.00 воскресенья украинские войска выпустили ещё шесть натовских снарядов калибра 155 миллиметров, в том числе четыре кассетных, по Горловке.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% поставленных Киеву боеприпасов такого типа могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦККСтиролНАТО
 
 
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