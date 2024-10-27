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Бойцы "Востока" улучшили положение по переднему краю
Бойцы "Востока" улучшили положение по переднему краю - РИА Новости, 27.10.2024
Бойцы "Востока" улучшили положение по переднему краю
Украинские формирования потеряли за сутки до 140 военнослужащих, танк и БТР М113 производства США в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило... РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T12:19
2024-10-27T12:19
2024-10-27T12:31
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безопасность
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Украинские формирования потеряли за сутки до 140 военнослужащих, танк и БТР М113 производства США в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 21-й бригады нацгвардии и 48-го штурмового батальона теробороны в районах населенных пунктов Макаровка и Октябрь Донецкой Народной Республики. Отражена контратака штурмовой группы 58-й мотопехотной бригады ВСУ", - говорится в сообщении.Потери противника составили до 140 военнослужащих, танк, бронетранспортер М113 производства США, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, 155-мм гаубица М777 производства США, два 155-мм орудия Д-20 и две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н". Также уничтожен склад боеприпасов ВСУ, уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20241026/inostrantsy-1980279622.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Бойцы "Востока" улучшили положение по переднему краю
ВСУ за сутки потеряли до 40 человек в зоне ответственности группировки "Восток"