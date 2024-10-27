https://ria.ru/20241027/vostok-1980343500.html

Бойцы "Востока" улучшили положение по переднему краю

Бойцы "Востока" улучшили положение по переднему краю - РИА Новости, 27.10.2024

Бойцы "Востока" улучшили положение по переднему краю

Украинские формирования потеряли за сутки до 140 военнослужащих, танк и БТР М113 производства США в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило... РИА Новости, 27.10.2024

2024-10-27T12:19

2024-10-27T12:19

2024-10-27T12:31

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Украинские формирования потеряли за сутки до 140 военнослужащих, танк и БТР М113 производства США в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям 21-й бригады нацгвардии и 48-го штурмового батальона теробороны в районах населенных пунктов Макаровка и Октябрь Донецкой Народной Республики. Отражена контратака штурмовой группы 58-й мотопехотной бригады ВСУ", - говорится в сообщении.Потери противника составили до 140 военнослужащих, танк, бронетранспортер М113 производства США, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, 155-мм гаубица М777 производства США, два 155-мм орудия Д-20 и две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н". Также уничтожен склад боеприпасов ВСУ, уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20241026/inostrantsy-1980279622.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, безопасность