https://ria.ru/20241027/volodin-1980400649.html

Володин остановил опрос о проблеме цифровизации школ

Володин остановил опрос о проблеме цифровизации школ - РИА Новости, 27.10.2024

Володин остановил опрос о проблеме цифровизации школ

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин остановил опрос в соцсети о проблеме цифровизации школ, которая связана с электронными дневниками, по причине... РИА Новости, 27.10.2024

2024-10-27T20:35

2024-10-27T20:35

2024-10-27T20:35

общество

россия

вячеслав володин

госдума рф

цифровизация

https://cdnn21.img.ria.ru/images/90704/15/907041564_0:209:4000:2459_1920x0_80_0_0_cb24b626e96bf76fff377ca88596487e.jpg

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин остановил опрос в соцсети о проблеме цифровизации школ, которая связана с электронными дневниками, по причине подозрительной активности. Ранее Володин запустил опрос в своем Telegram-канале о проблеме цифровизации школ, которая связана с электронными дневниками. По его словам, он получает много вопросов от родителей по цифровизации школ. Звучат обращения, связанные с критикой электронных дневников, отметил политик. "Уважаемые подписчики! Зафиксирована подозрительная активность в опросе, в связи с чем принято решение его остановить", - написал он в Telegram-канале. Он добавил, что ждет мнения участников по данному вопросу в комментариях.

https://ria.ru/20241027/elzhur-1778508047.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, вячеслав володин, госдума рф, цифровизация