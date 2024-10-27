https://ria.ru/20241027/volodin-1980400649.html
Володин остановил опрос о проблеме цифровизации школ
Володин остановил опрос о проблеме цифровизации школ - РИА Новости, 27.10.2024
Володин остановил опрос о проблеме цифровизации школ
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин остановил опрос в соцсети о проблеме цифровизации школ, которая связана с электронными дневниками, по причине... РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T20:35
2024-10-27T20:35
2024-10-27T20:35
общество
россия
вячеслав володин
госдума рф
цифровизация
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин остановил опрос в соцсети о проблеме цифровизации школ, которая связана с электронными дневниками, по причине подозрительной активности. Ранее Володин запустил опрос в своем Telegram-канале о проблеме цифровизации школ, которая связана с электронными дневниками. По его словам, он получает много вопросов от родителей по цифровизации школ. Звучат обращения, связанные с критикой электронных дневников, отметил политик. "Уважаемые подписчики! Зафиксирована подозрительная активность в опросе, в связи с чем принято решение его остановить", - написал он в Telegram-канале. Он добавил, что ждет мнения участников по данному вопросу в комментариях.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, вячеслав володин, госдума рф, цифровизация
Общество, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Цифровизация
Володин остановил опрос о проблеме цифровизации школ
Володин остановил опрос о цифровизации школ из-за подозрительной активности